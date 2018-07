Der 72. Geburtstag Marschall Stalins, der in allen Ländern des Kominform mit großem amtlichem Pomp begangen wurde, ist von der sowjetischen Presse völlig totgeschwiegen worden. Die Prawda, das Organ der kommunistischen Partei, hat zwar an hervorragender Stelle einen Artikel über die Rolle Stalins in der Entwicklung der marxistischen Doktrin sowie einen Bericht über den Wiederaufbau seiner Geburtsstadt Gori veröffentlicht, den Geburtstag aber mit keinem Wort erwähnt. Ausländische Beobachter nehmen an, daß diese Sprachregelung den Sinn habe, das russische Volk nicht an das Greisenalter Stalins zu erinnern.

D. B.