Osnabrücker Kupfer erhöht Dividende und Kapital

Der Umsatz der Osnabrücker Kupfer-und Drahtwerks (Osnabrück) ist im Geschäftsjahr 1960/61 (30.Juni) nochmals um gut 13(14)%gegenüber dem Vorjahr gestiegen, wobei zu berücksichtigen ist, daß die Preise für Kupferdrahtbarren an der Londoner Börse im Berichtsjahr rückläufig waren, so daß es sich um eine echte Produktionsausweitung handeln dürfte. Die Kapazitäten waren in fast allen Betrieben voll ausgelastet, der Umsatz stieg auf 246 (217) Mill. DM. Die Erlöslage im Inlandsgeschäft war durch die sehr lebhafte Nachfrage günstig, das Auslandsgeschäft stand im Zeichen zunehmender Erschwernisse und ging anteilmäßig zum Gesamtumsatz weiter zurück. Die Geschäftsleitung nennt das Ergebnis insgesamt befriedigend und schlug, wie bereits berichtet, für das Berichtsjahr eine abermals um 2 auf 14 Prozent erhöhte Dividende vor. Außerdem wird das Kapital der zum Bereich der Gutehoffnungshütte gehörenden Gesellschaft um 6 auf 18 Mill. DM erhöht, wobei die neuen, ab 1. Januar 1962 gewinnberechtigten Aktien den Aktionären im Verhältnis 2 : 1 zum Kurse von 180 Prozent zum Bezüge angeboten werden sollen. Die neuen Mittel dienen zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms, das zur ständigen Verbesserung und rationelleren Herstellung der Erzeugnisse im Laufen ist, um dadurch einen gewissen Ausgleich für die ständig steigenden Fertigungskosten zu finden.

In dem Bericht heißt es, daß bereits in der letzten Phase des Berichtsjahres erste Anzeichen einer Dämpfung der zweijährigen Konjunktur spürbar geworden sind. Der Auftragseingang in den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres lag unter den Ausbringungszahlen. Wenn auch die vorliegenden Aufträge für die nächste Zeit eine befriedigende Beschäftigung gewähren, so dämpft die Geschäftsleitung etwas die Erwartungen für das Betriebsergebnis, das durch die sich abzeichnende Entwicklung der Marktlage beeinträchtigt werden könnte.

V. D.

Weniger Finanzierung für Auslandsreeder

Wie alljährlich – so legte auch diesmal wieder die Deutsche Schiffsbeleihungs-Bank AG, Hamburg, schon wenige Tage nach der Jahreswende ihre vorläufigen Abschlußzahlen vor. Daraus ist abzulesen, daß das Aktiv-Geschäft kontinuierlich weiterentwickelt werden konnte, so daß die Bilanzsumme sich um 17 auf 323 Mill. DM erhöht hat. Der Bestand an Schiffshypotheken stieg am Schluß des Geschäftsjahres 1961 auf 300,846 Mill. DM, wovon mehr als die Hälfte auf die Seeschiffahrt entfielen. Die Ausleihungen an ausländische Reeder sind um 3,2 Mill. auf 15,5 Mill. DM zurückgegangen, da die geleisteten Tilgungen die neuausgegebenen Kredite überstiegen. Das zeigt, daß die ausländischen Reeder als Folge der DM-Aufwertung eine Finanzierung außerhalb des deutschen Marktes bevorzugen. Für das innerdeutsche Geschäft galt diese Behinderung dagegen nicht. Aufschlußreich dürfte die Feststellung sein, daß die deutschen Reeder – wie in den Vorjahren – trotz ihrer schwierigen Lage Zinsen und Tilgungen befriedigend aufgebracht haben. K. W.