Durch Gesetz vom 2. August 1961 wurde die Auflösung der Deutschen Golddiskontbank, kurz Dego genannt, bestimmt. Gleichzeitig wurden die rechtlichen Voraussetzungen für eine Altbanken-Umstellungsrechnung geschaffen. Sie ist inzwischen fertiggestellt. Demnächst wird sie, zusammen mit einem Status zum 31. 12. 1961, veröffentlicht werden. Damit sind die Voraussetzungen für eine Aufnahme von Vergleichsverhandlungen zwischen den freien Dego-Aktionären und dem Hauptaktionär, das heißt dem Bund, endlich geschaffen.

Die Besprechungen werden unter dem neutralen Vorsitz des Bankiers Hermann J. Abs Vom Vorstand der Deutschen Bank stehen. Ihr Ziel ist eine rasche Befriedigung der Ansprüche der Vorzugs-Aktionäre. Diese haben den verständlichen Wunsch, da sie wirklich lange genug gewartet haben, endlich zu ihrem Geld zu kommen. Das läßt sich nur durch einen Vergleich schaffen. Eine ordnungsgemäße Liquidation würde aber Jahre in Anspruch nehmen. Zunächst müßte nämlich geklärt werden, was die Dego an Steuern zu zahlen hat. Darüber gibt es Gutachten. Sie kommen in einigen wesentlichen Steuerrechts- und Verfassungsfragen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Der Differenzbetrag macht einen erheblichen Teil des gesamten Dego-Vermögens aus. Sollte alles ordnungsgemäß geklärt werden, dann ist hier – für zunächst eine Bestätigung der Umstellungsrechnung durch die Bankenaufsicht notwendig. Erst dann kommt es zu einer Steuerveranlagung, hinterher mit Sicherheit zu Steuerprozessen, die über drei Instanzen und vielleicht über das Bundesverfassungsgericht laufen. Bei der Kompliziertheit der Materie beansprucht das Jahre. So lange zu warten wäre den freien Aktionären kaum zuzumuten. Ein Vergleich bietet sich deshalb an. Er wäre wahrscheinlich erreichbar, wenn der Bund allein an der Steuerfrage interessiert wäre. Das ist nicht der Fall. Ein wesentlicher Teil des Steueraufkommens fließt nach Berlin. Dort ist man naturgemäß wenig geneigt, um des lieben Friedens willen und um das Gesicht des Bundes gegenüber dem Ausland zu wahren, auf Steuereingänge zu verzichten. Man meint vielmehr, wenn verzichtet werden muß, dann ist das Sache des Bundes. Bei den entsprechenden Berechnungen geht man in Berlin naturgemäß von den in den Gutachten errechneten höheren Steuerbeträgen aus. Der Bund kann aber wiederum nicht für die freien Dego-Aktionäre an Berlin Steuern zahlen. Er steht also vor der Notwendigkeit, den Berliner Standpunkt zu akzeptieren.

Wie die Dinge im Augenblick aussehen, wird bei Eröffnung der Vergleichsverhandlungen der Abstand zwischen der Auffassung der freien Dego-Aktionäre und der des Bundes sehr groß sein. Abs wird es nicht leicht haben, einen Weg zu finden, der zu einer Annäherung der beiden Rechtsstandpunkte führt. Nun wird die Zeit, die für eine ordnungsgemäße Liquidation gebraucht wird, die Vergleichsbereitschaft der freien Aktionäre fördern. Hierauf zu vertrauen oder gar dies auszunutzen, wäre sicherlich nicht des Bundes würdig, denn schließlich haben die freien Dego-Aktionäre, was niemand bestreitet, einen Anspruch auf eine faire Regelung.

W. R.