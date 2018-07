Athleten des Chansons“ nannte die Pariser Presse die „Frères Jacques“, die zur Zeit ihr Deutschland-Gastspiel in einen wahren Triumphzug verwandeln. Gemeint ist wohl nicht nur die physische Leistung des Zwei-Stunden-Programmes, sondern mehr noch die Equilibristik der bis aufs letzte ausgewogenen Darbietung dieser vier Männer mit einem Klavier. Harlekin als Untermann eines graziösen Kraftaktes, Pantomime und Grotesktanz auf den Armen und ganz oben das Chanson.

Und wie scheint die Szene sich zu verwandeln, obwohl Bühnenbild und Trikotkostüm immer gleichbleiben. Bühne der Commedia del Arte, Zirkusmanege, Music Hall, Existentialistenkeller, Catcherzelt und Fußballplatz.

Die Sportpersiflagen der „Frères Jacques“ sind hinreißend. Als „Catcheurs“ treffen sie allem Kraftmeiertum mitten in den geschwellten Bizeps. Nach dem Kampf wird den beiden Catchern von irgendwoher ein imaginäres Mikrophon vorgehalten. Sie beugen sich etwas vor, doch statt des „geistvollen“ Kurzinterviews ertönt nur ein grunzender Gutturallaut, was den Reporter aber offensichtlich völlig zufriedenstellt.

Aber wenn sich das Publikum verlaufen hat, sitzen die gliederverrenkenden wilden Männer wie jeden Abend friedlich in dem kleinen Café.

Spezifisch pariserisch ist auch die Fußballparodie. Nichts von dem ätzenden Gift unserer heutigen, oft so bösartigen „Kleinkunst“. Die Fußballbegeisterung wird aufs rechte Maß gerückt, man läßt ihr aber – als des Volkes Himmel – ihren Teil. „Beaux garcons, bourreaux de coeurs, viola, viola les footballeurs“. Nicht als die Heroen der Masse, sondern als hübsche Jungens, die Frauenherzen brechen, werden sie gezeigt. Aber nach dem einzigen Requisit, das außer der Schnurrbartlänge hier wechselt, nach den farbigen Sportmützen zu urteilen, meinten die Frères Jacques wohl die Fußballer vor fünfzig Jahren und nicht die von heute. Aber so ganz genau weiß man das bei ihnen nicht.

Schon Anfang der Dreißiger gab es eine herrliche Fußballpantomime, bei der sich das ganze Spielgeschehen in den Bewegungen des Tormannes widerspiegelte, bald als Reflex, wenn der Ball fern, bald als Aktion, wenn er nahe war. Auch das Fußballballett von Moissejew ist berühmt geworden. Der Russe läßt das Hin und Her, das Auf und Ab des Spieles zu einer wogenden Bewegungsgroteske werden, die schließlich in einer allgemeinen Schlägerei endet, in die sich als Höhepunkt. auch noch der Schiedsrichter hineinstürzt.

Bei den „Frères“ ist alles viel sparsamer und prägnanter. Nur das Duell zwischen dem Stürmer und dem Torwart blitzt einen Moment wie ein genialer Funke auf. Die zwei restlichen der vier „Brüder“ dürfen nämlich nicht mitspielen, sie müssen als Statisten das Tor darstellen! Eben noch lehnt der „Goalmann“ lässig und ein wenig überheblich am Pfosten, da jagt ihm schon der Gegner den magischen Ball, der zwar nicht existiert, den aber jedermann zu sehen glaubt, ins nicht vorhandene Netz. Zu Tode betrübt wirft sich der tapfere „keeper“ zu Boden, und die schrille Trillerpfeife des „Referee“, des Mannes am Piano, wird nun zum zarten Flötenton, den das Klavier begleitet. A. M.