Inhalt Seite 1 — Appartement mit „Kitchinette“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor vielen Jahren habe ich einmal ein winziges Haus für Skigäste gebaut. Beim Einrichten dachte ich an alles, was ich als bescheidener Durchschnittsreisender selbst in dergleichen Quartieren vermißt hatte – und all das kam in meine Zimmer.

Carl Gross gestand gern, daß ihn ähnliche Gedanken beflügelt hätten, als er daranging, selber Hotelier zu werden. Vorher hatte er von unten auf gelernt, was den Fachmann ausmacht; er war Geschäftsführer im berühmten Restaurant des alten Münchener Preysing-Palais, später avancierte er als Direktor des Schneefernerhauses auf der Zugspitze zu Deutschlands höchstem Wirt. Auf normaler Ebene baute er danach das Rosenau-Hotel in Augsburg wieder auf, dann war Gross soweit, an ein eigenes Unternehmen zu denken: Er übernahm das „Platzl“ gegenüber dem Hofbräuhaus, das älteste und volkstümlichste Münchner Kabarett, das von vielen Fremden besucht wird – und nicht nur von ihnen.

Wie alle Münchener Bräu-Restaurants hatte es sich auf die leicht dekadenten Nachkriegssitten eingestellt, da selbst in der bayrischen Hauptstadt mehr Wein als Bier getrunken wurde, zu schweigen von den raffinierten Spezialitäten, die neben Schweinshaxn, Knödln und Würstin jetzt auf der Speisekarte stehen. Das „Platzl“ gibt heute bis zu 500 Mittagessen aus, an jede Art von Publikum. 1956 eröffnete Gross daneben das „Platzl-Hotel“ mit 200 Betten.

Dies voran, weil es die Vielseitigkeit des Hoteliers Carl Gross illustriert. Seit 1959 besitzt er nämlich noch das in fünf Monaten erbaute Hotel „Ambassador“, das in vieler Hinsicht etwas ganz Neues in der sprunghaften Entwicklung unserer Hotellerie bietet. In diesem Haus gibt es keine Zimmer, es gibt nur Appartements, 64 an der Zahl. Die Einzimmerappartements können mit einem Klappbett zu Zweibettzimmern werden, und wenn es sein muß, läßt sich auch noch die Couch auf doppelte Breite aufklappen, wie der Couchtisch auch zum Eß- und Konferenztisch verwandelt werden kann.

Zu jedem Zimmer gehört ein geräumiges Entree, von dem aus man Bad und „Kitchinette“ (eine „Kleinküche“) mit Zweiflammenherd, Grill, Spüle, Vorrats- und Kühlschrank erreicht. Der Kühlschrank hat seinen besonderen Pfiff: Er birgt vom Whisky bis zum Campari und vom Sekt bis zum Mineralwasser alles, worauf der anregungsbedürftige Gast Lust haben könnte. Was er trinkt (oder was er von den süßen und scharfen Keksen aus dem Vorratsschränkchen verzehrt), wird von einer Angestellten berechnet und alsbald ergänzt. Wer will, kocht sich seinen Kaffee da oben selbst oder bereitet sich, wenn er beispielsweise aus religiösen Gründen besondere Speisegesetze befolgen muß, auch sein Essen.

„Ich kenne das von meinen eigenen Reisen“, sagt Gross. „Wenn ich müde ins Hotel komme oder spät dran bin, will ich nicht mehr den Zimmerkellner heranholen, darum mixe ich mir lieber gleich mein Getränk, und wenn ich Geschäftsfreunde zum Essen bei mir habe, möchte ich kein Restaurant und kein Konferenzzimmer, sondern etwas Privates. Hier oben stellt der Kellner die Speisen warm und serviert, und man ist sicher vor ungebetenen Zeugen. Hier sind schon allerhand Staatsverhandlungen zum Abschluß gekommen...

... und dies hier zur Entspannung“: Er schaltet ein kleines Radio ein, das über Drahtfunk 24 Stunden lang Musik aus einem Privatstudio überträgt. Es ist die Dauerberieselung derer, die ihrer bedürfen und von den offiziellen Sendern nicht bekommen. Lärm von draußen wird kaum bemerkt: Die Fenster dämpfen den Schall.