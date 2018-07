Oft scheint es so, als ob heutzutage Ereignisse und nicht Menschen die Gegenwart gestalten oder, anders ausgedrückt, als hätten die Regierungen immerfort alle Hände voll damit zu tun, auf bereits eingetretene Ereignisse, faits accomplis, Katastrophen zu reagieren, so daß eigentlich niemand mehr dazu kommt, in Ruhe die Zukunft voraus zu planen und dann zu agieren.

Eine große, leuchtende Ausnahme: Die Schaffung des Gemeinsamen Marktes. Der erste wichtige Schritt wurde 1957 mit den Römischen Verträgen getan. Der zweite, sehr viel entscheidendere, war für den 1. Januar 1962 vorgesehen und wurde nun nach einem gewaltigen Ringen zwischen nationalen Interessen und dem Geist Europas – mit vierzehn Tagen Verspätung – auch getan. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Bisher hatten die nationalen Regierungen noch ein Veto bei den Verhandlungen, in Zukunft aber wird mit Mehrheitsbeschluß entschieden werden. Nun ist aus einer Zollgemeinschaft eine richtige Wirtschaftsgemeinschaft geworden.

Großen Dank schulden wir denen, die in Tag- und Nachtsitzungen pausenlos die Verhandlungen führten. So anstrengend waren sie, daß in den letzten drei Tagen der deutsche Delegationschef, zwei französische Experten und ein Mitglied der luxemburgischen Delegation auf der Strecke blieben. Dff