G. Z., Frankfurt/Main

Westdeutschlands Taxifahrer starteten im Oktober vergangenen Jahres zu einer Sternfahrt nach Frankfurt am Main. Diese Demonstration galt der Beerdigung ihres Kollegen Franz Lieb. Ermordet, erstochen hatte man ihn nahe der Autobahn an der Westerbachbrücke, auf einem „Feldweg der Liebespaare“ in seinem Wagen gefunden. „Wir fordern Todesstrafe für Taximörder“, stand auf den Plakaten, die die motorisierten Demonstranten mit sich führten. Die Erregung war groß. Mitten in die fieberhafte Fahndung der Kriminalpolizei traf dieser Tage eine neue Meldung: Der 64 Jahre alte Taxifahrer Artur Leclerc wurde von einem farbigen amerikanischen Soldaten überfallen und verletzt.

Solche Ereignisse und Meldungen sind in Frankfurt schon keine Sensationen mehr. Wie ein Blitz jedoch schlug Ende vergangener Woche die Nachricht ein: Ein Pfarrer kennt den Namen des mutmaßlichen Mörders des Taxifahrers Lieb. Und der Pfarrer schweigt – bis heute. Die Umstände indessen wurden jetzt bekannt: In einer Novembernacht des Jahres 1961 ging bei dem Pfarrer, dessen Name nicht genannt wird, das Telephon. Ein Mann meldete sich: „Ich kenne den Mörder von Lieb, aber ich kann nicht zur Polizei gehen, weil...“

Der große Unibekannte hatte bei weitem nicht nur das Bedürfnis, durch ein Gespräch mit einem „Telephon-Geistlichen“ sein Gewissen von der Mitwisserschaft an einem Mord zu erleichtern. Ihn verlangte es vielmehr nach den 5000 Mark, die als Belohnung für die Aufklärung der Tat ausgesetzt worden waren. Und der Pfarrer sollte als Mittelsmann fungieren. Er sollte der Polizei den Namen des Mörders nennen, die Prämie aber dem geheimnisvollen nächtlichen Informanten (aus der Frankfurter Unterwelt) zukommen lassen.

Da saß nun der Glaubensmann, der in Frankfurt eine Einrichtung schuf, die sich der Verzweifelten und Gestrauchelten der großen Stadt annimmt, in seinem Arbeitszimmer allein und hörte auf die Stimme seines Gewissens. Und er rang sich zu dem Entschluß durch: „Ich stehe unter dem Gebot der Schweigepflicht in Ausübung meines seelsorgerischen Amtes. Ich muß die Vertrauenswürdigkeit dieses Amtes schützen, sonst bekommen die Menschen das Gefühl, daß sie sich nicht einmal einem Seelsorger offenbaren können. Es ist nicht mein Amt, der Unterwelt zu Geld zu verhelfen. Ich bin kein Polizeibeamter, ich muß frei bleiben für die Linderung der Herzensnot.

Der Pfarrer also schwieg, aber der Anrufer schwieg nicht. Als er merkte, daß sein Vorschlag auf taube Ohren getroffen, ergriff er selbst erneut die Initiative. Diesmal wählte er die Nummer des Polizeipräsidiums, ließ sich mit der „für den Mordfall Lieb zuständigen Stelle“ verbinden und erzählte den aufmerksam lauschenden Kriminalbeamten die ganze Geschichte: Wie er den Pfarrer informiert, ihm den Namen des Mörders genannt hatte; und er fragte, warum denn noch nichts geschehen sei. Auch den Namen des mitwissenden Pfarrers gab er an.