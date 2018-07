Als Anfang Mai 1961 Vater und Sohn Gerard Re, zwei „Spezialisten“ der American Stock Exchange, wegen strafrechtlicher Vorstöße gegen die amerikanische Wertpapiergesetzgebung die Mitgliedschaft dieser zweitgrößten Effektenbörse New Yorks und der Vereinigten Staaten entzogen wurde, ahnte kaum jemand, daß sich aus der kurz nachher angeordneten großen Untersuchung der Securities and Exchange Commission (SEC), der Aufsichtsbehörde über das Börsenwesen, das Bestehen weitergehender Mißbrauche ergeben würde. Tatsächlich übt der nun nach acht Monaten langer Untersuchung von der SEC veröffentlichte, 127. Seiten umfassende Bericht scharfe Kritik an den Praktiken dieser großen New Yorker Wertpapierbörse. Der Bericht kritisiert aber nicht nur die kleine Gruppe offizieller Leiter der American Stock Exchange, die nach der Behauptung der SEC diese Börsenorganisation kontrollierten, sondern wirft darüber hinaus einem „bedeutenden Segment der Finanzgemeinschaft“ vor, sie habe bei der Ausübung der ihr obliegenden Verantwortung für die Selbstkontrolle der Wertpapierbörse versagt. Der Bericht geht noch weiter. Er schiebt die Verantwortung an den Mißständen den Mitgliedsfirmen der American Stock Exchange zu, die zugleich auch Mitglieder der großen New York Stock Exchange, des „Big Board“, sind; rund 88 % der Mitglieder der American Stock Exchange sind aber gleichzeitig Mitglieder der New York Stock Exchange. Damit zieht der „Skandal“ weitere Kreise.

In führenden Wallstreetkreisen würde man sich nicht wundern, wenn tatsächlich mit dem Bericht der SEC der Weg für stärkere und umfassendere Eingriffe der Regierung in die Börsenordnung und die Börsenpraktiken geebnet werden soll.

Der Chairman des Board of Governors der American Stock Exchange, Joseph Reilly, der selbst vom Bericht der SEC scharf kritisiert wird, hat auf die Publikation des Berichts hin fest versprochen, alle von der SEC gewünschten Reformen durchzuführen.

Der Bericht der SEC legt der American Stock Exchange zur Last, daß „mannigfache und fortgesetzte Mißbräuche seitens der Spezialisten, Floor Traders und anderer Instanzen klar erkennen lassen, daß die Probleme der Börse auf eine allgemeine Unzulänglichkeit der Standards und ein fundamentales Versagen der Kontrollen hinauslaufen.“ Besonders starke Vorwürfe richten sich gegen die sogenannten „Spezialisten“ der Börse. Hierunter versteht man diejenigen Wertschriftenhändler, die eine Anzahl ganz bestimmter Wertpapiere handeln, oft aber mit ihren eigenen Mitteln einspringen, um allzugroße Kursfluktuationen zu verhindern. Die Aufgabe der „Spezialisten“ wird deshalb als sehr konstruktiv angesehen, weil sie häufig durch die Verhinderung übergroßer Kursschwankungen sehr dazu beitragen, einen Markt aufrechtzuerhalten. Der Bericht der SEC macht den Spezialisten aber zum Vorwurf, daß sie angeblich die Leitung dieser Börse „dominiert“ hätten. Eine Gruppe von vier Börsenhändlern wird hierbei besonders hervorgehoben: Der Chairman Joseph Reilly (ein früherer Spezialist) und drei andere Spezialisten, der Vice-Chairman Bocklet, der Chairman des Finanzausschusses Dyer und der Chairman des Börsenhandelsausschusses Mann. Ferner richtet der Bericht der SEC überaus scharfe Angriffe gegen die Spezialistenfirma Gilligan, Will & Co., eine der bedeutendsten und einflußreichsten Spezialistenfirmen der American Stock Exchange. Wie die SEC behauptet, habe die Tätigkeit dieser Spezialistenfirma so deutlich zu den Funktionen eines Spezialisten im Widerspruch gestanden, daß man von der Börsenleitung ein promptes Einschreiten hätte erwarten müssen. Demgegenüber erwidert diese Spezialistenfirma, es sei nicht gesetzwidrig, wenn die Spezialisten „am Hebel“ des Börsengeschehens bleiben, zumal ihre Tätigkeit das „Herz“ des Börsengeschäfts bilde. Bezüglich der „Floor Traders“, die für eigene Rechnung Wertpapiere kaufen und verkaufen, wird der American Stock Exchange zur Last gelegt, daß sie unterlassen habe, diese Wertpapierhändler wegen ihrer Verletzungen der gesetzlichen Vorschriften disziplinarisch zu bestrafen.

Weiterhin werden von der SEC Vorwürfe gegen Edward McCormick gerichtet, der am 11. Dezember 1961 als Präsident der American Stock Exchange demissioniert hat. Es wird ihm besonders vorgehalten, daß er bei mehreren Gelegenheiten Aktien vor ihrer Zulassung zur Börse gekauft und auch in bereits zugelassenen Aktien gehandelt habe. Es wird zwar ausdrücklich hinzugefügt, daß diese Praktiken nicht gesetzlich oder statutenmäßig verboten waren; sie hätten jedoch Interessenkonflikte gefördert, McCormick werden auch seine persönlichen Beziehungen zu Alexander Guterma vorgehalten, der wegen Verletzungen der Securities Exchange Act im vergangenen Jahr zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde.

Die Bekanntgabe des Berichts der SEC hatte zunächst sowohl an der American Stock Exchange, aber auch an der New York Stock Exchange selbst eine deprimierende Wirkung auf die Kursbewegungen, wenn sich inzwischen auch die Aufregung in den Börsen- und Anlegerkreisen wieder ein wenig gelegt hat. – Aber unmittelbar nach der Veröffentlichung des Berichts schritten zahlreiche Anleger zu Verkäufen selbst hochqualifizierter Aktienwerte, weil man in Wallstreetkreisen, auch auf gewisse Andeutungen von Vertretern der SEC hin, befürchtete, daß die Regierung zu strengeren Regulierungen des Börsenverkehrs an allen amerikanischen Effektenbörsen schreiten dürfte. Diese Baissestimmung in Wallstreetkreisen wurde noch dadurch intensiviert, daß die SEC ein Verfahren gegen eine große New Yorker Börsenfirma (Sutro Bros. & Co.) wegen angeblicher Verstöße gegen die Vorschriften über das Börsenkreditgeschäft begann. nyc.