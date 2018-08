Wahre und erfundene Begebenheiten aus dem heimlichen Milieu der Spione, im Bilde festgehalten von Paul Flora

Als ein amerikanisches Aufklärungs- und „Spionage“-Flugzeug, das von türkischem Gebiet her über südrussisches eingeflogen war, aus großer Höhe von den Sowjets abgeschossen wurde, erhob sich in der Ostblockwelt ein ungeheures Geschrei, das von den Neutralen voller gruseln ob solcher Verworfenheit angehört und von der Westblockwelt sozusagen mit eingezogenem Kopf ob der eigenen Schande und Blamage entgegengenommen wurde. O Schimpf und Schmach! Ganz zu schweigen von den kommunistischen Blättern, ging durch die westliche Presse ein beklommenes Stöhnen über das Gräßliche, daß man den Amerikanern auf die Schliche gekommen war.

Spionage war verübt worden.

Als erster und im Grunde einziger besann sich ein englischer Abgeordneter, der vor dem Unterhaus kühnlich erklärte, er könne den ganzen Radau nicht verstehen: Spionage sei, nächst der Prostitution, der älteste Beruf der Welt; auch er selber habe schon Spionage getrieben.

Zweifellos erfreut sich dieser uralte Beruf, den ich für so ehrbar wie nur irgendeinen halte, einer kuriosen Zwielichtigkeit in der allgemeinen Wertschätzung. Man diffamiert ihn schärfstens, indem man den Spion in der Regel, und in Kriegszeiten unfehlbar, mit dem Tode bestraft, und die zwischen Empörung, Abscheu und mitleidiger Beklommenheit schwankenden Skalen, mit denen man das Schicksal jenes amerikanischen Luftspions verfolgte, vermitteln einen beredten Eindruck dieses absonderlichen Zwielichts. Auf der anderen Seite ist der Spion hinwiederum, der Gefahren und Schwierigkeiten seines Tuns wegen, ein romantischer Held und Gegenstand der aufregendster Romane und Geschichten; er rangiert gleichwertig neben dem Wildwesthelden, der Grande Cocotte und dem Filmbeau. Nur selten findet man zwischen den Gespinsten, die ihn begleiten, zu eine: nüchternen Betrachtung seines Tuns hindurch, das oft und oft erdenklich banal ist, zwischen bauernschlauem und herzensdummem Niveau schwankend, und sogar nicht selten der Komik nicht entbehrt, namentlich wenn man die Fehlleistungen und Pannen, die auf dem Gebiet der Spione vorkommen, ins Auge faßt.

Martin Beheim-Schwarzbach

Aus dem Buch Josua