Inhalt Seite 1 — Es beginnt: Impfen mit Zucker Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Gong

Am 5. Februar beginnt in Bayern die Schluckimpfung gegen Kinderlähmung mit lebenden, abgeschwächten Polioviren. Andere Bundesländer fangen damit etwas später an; sie bereiten zur Zeit besondere Gesetze dafür vor. Verwendet wird der nach der Methode des amerikanischen Wissenschaftlers Sabin hergestellte Impfstoff.

In der Bundesrepublik erkrankten bisher von einer Million Menschen 57 an Kinderlähmung; das ist die zweithöchste Zahl in Europa; sie wird nur von Italien mit 69 übertroffen. Zum weiteren Vergleich: Spanien 54 – Frankreich 36 – Schweiz 22 – England 6 – Dänemark 1. Ein Teil der deutschen Ärzte ist nach wie vor „spritzenfeindlich“ oder doch zumindest nicht „spritzenfreundlich“. Nur die Hälfte der schulpflichtigen Kinder werden bei uns gegen Pocken geimpft – obwohl diese Impfung obligatorisch ist! Eltern, aber auch beratende Ärzte finden immer wieder Ausreden: Tuberkuloseverdacht, Gefahr von Gehirnhautentzündungen, Allergie... Während man in amerikanischen Schulen von jedem Kind die Vorlage von Impfscheinen verlangt, wird selbst der Pocken-Impfzwang bei uns so lasch gehandhabt, daß der Ausbruch einer Pockenepidemie, wie jetzt in Düsseldorf, einen bedenklichen Wirbel verursacht.

Der Salk-Impfstoff, der gespritzt wird, stand und steht unseren Gesundheitsbehörden und den Privatärzten nur in unzureichenden Mengen zur Verfügung. Der Sabin-Tschumakow-Schluckimpfstoff, der uns von den Ulbricht-Propagandisten mit so großem Getöse angeboten wurde, rief im Sommer vorigen Jahres bei unseren Fachleuten Bedenken hervor: Bei der Schluckimpfung werden im Gegensatz zur Spritzenimpfung lebende, nur abgeschwächte Viren verwandt. Sie siedeln sich im Darm an, vermehren sich: ihre „Nachkommen“ werden von Geimpften ausgeschieden und können sich auf andere, nicht geimpfte Menschen übertragen.

Wenn die Schluckimpfung Erfolg haben soll, dann müssen sich möglichst viele Menschen dazu bereitfinden. Die Vorbehalte gegen Impfungen jeglicher Art sind hierzulande indessen ungeheuer stark, und so fällt denn der Vergleich’ des sogenannten „Durchimpfungsgrades“, das heißt der konsequent fortgesetzten Impfungen, unter einigen Staaten erschreckend aus: Gegen Polio werden in Dänemark 80 % der Bevölkerung „durchgeimpft“, in Schweden 53 %, in der „DDR“ 45 %, in den Niederlanden 23,6 %, selbst in Italien noch 5 % – in der Bundesrepublik aber nur 3,6 %!

Endlich aber scheint die Bundesrepublik seit der Polioepidemie im vorigen Sommer aus ihrem Impfschlaf aufgerüttelt worden zu sein. Ob nun mit Schamröte im Gesicht oder nicht – jetzt wird gehandelt: Auf der Konferenz der Gesundheitsbehörden der Länder wurde beschlossen, die Polio-Schluckimpfung im ganzen Gebiet der Bundesrepublik zu empfehlen (dringend zu empfehlen!) und sie auf Kosten und in Regie der Länder von Februar an vorzunehmen. Nach den Ländern Bayern und Nordrhein-Westfalen werden im Frühjahr auch Niedersachsen und Schleswig-Holstein zum Impfen aufgerufen.

Die Länder werden dafür beträchtliche Beträge auswerfen. Allein das Land Nordrhein-Westfalen, das mit dem Stichtag 15. März beginnt, rechnet mit etwa 30 bis 40 Millionen Mark, denn es geht nicht nur um die Beschaffung des Impfstoffes (Durchschnittspreis je Dosis rund 40 Pfennig), sondern auch um Organisations- und Werbekosten (Werbeagenturen werden angeheuert, um – man schämt sich fast, es niederzuschreiben – das deutsche Volk über die Segnungen der sonst in fast allen Kulturstaaten akzeptierten Impfungen „aufzuklären“), Personalkosten und Materialkosten.