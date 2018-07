Von Wolfgang Schlüter

Bei 30 Grad Kälte, von eisigen Stürmen umtobt, versuchte jetzt eine Vierer-Seilschaft die gefürchtete Nordwand des Matterhorns zu durchklettern. Die Erstbesteigung mitten im Winter scheiterte trotz der durch Batterien geheizten Windjacken. Wieder einmal erhebt sich die Frage nach dem Sinn solch verwegener, sensationeller Unternehmungen. Wir stellen diesen Beitrag eines begeisterten Alpinisten, der mit der letzten Entwicklung des alpinen Kletterns aber hart ins Gericht geht, zur Diskussion.

Mit den äußersten Spitzen der Profilsohlen auf einer kaum fingerbreiten Leiste stehend, den Plastikschutzhelm auf dem Kopf, hämmert der Kletterer einen Haken in einen haarfeinen Riß. Dann hängt er das Seil ein, das ihn mit seinem Kameraden verbindet, der sich eine Seillänge unter ihm in der 800 Meter steilen und überhängenden Wand festklammert. Erst jetzt lehnt er sich aufatmend zurück: nach zweistündigem Kampf hat er vierzig Meter Wand bezwungen. Schon vor zwei Tagen stiegen die beiden in die Wand ein, noch eine Nacht werden sie in einer Trittschlinge sitzend verbringen müssen, dann ist es geschafft: eine neue Route führt dann durch die überhängende Wand aus gelbem, brüchigem Dolomit, noch verrückter, noch direkter als die alte Führe, die sich kaum vierzig Meter weiter links durch den Fels schlängelt.

Was bewegte diese jungen Menschen, sich in dieser ungeheuer gefahrvollen und strapaziösen Weise durch die Wand zu nageln, was treibt sie? Nichts anderes als die „Entwicklung“. Die Entwicklung, die Perfektion, die aus dem naturliebenden und schwärmerischen Entdecker und Ersteiger der Alpen, aus dem Pionier mit Alpenstange und Sepplhut den bohrenden Kletterer machte, den helmbewehrten Tüftler, Techniker und Kraftmeier des Senkrechten.

Die alpine Idee ist tot oder sie stirbt doch in der nächsten Zeit, denn sie erlebt den tragischen Untergang all der Ideen und Bewegungen, die sich im Vollzug ihrer Aufgaben und Ideale selbst verzehren müssen.

Am Anfang der alpinen Entwicklung steht der einzelne, steht der Wagemut, die Entdeckerfreude, stehen Künder einer neuen Lebensauffassung. Nach mehr zufälligen Begegnungen mit den Alpen und schüchternen Versuchen im Mittelalter ermöglicht erst im dritten Viertel des 18. Jahrhunderts die geistige Haltung der späten Aufklärung die Bewegung zum Alpinen. Sie entrümpelt die alpine Szenerie von Drachen, Dämonen und Finsterlingen dantischer Dunkelheit. Aber erst der Widerspruch gegen die sachliche Kühle verstandeskalter Aufklärung – die gefühlsreiche und wallende Zeit des Sturm und Drang bringt den Anstoß zur Tat.

De Saussure, geistvoller Gelehrter, ruft auf, den höchsten Berg der Alpen zu besteigen; tatsächlich gelingt es am 8. August 1786 Dr. Paccard und dem jungen Balmat, den Montblanc zu besiegen. Der Alpinismus ist geboren!