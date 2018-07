Auf der „schrecklichen Treppe steigender Staatsausgaben“ (Franz Etzel) streben Bund, Länder und Gemeinden in diesem Jahr einen neuen Höhenrekord an. Ihr Ziel: Überschreiten der sagenhaften 100-Milliarden-Grenze. Allein der Bund wird im laufenden Rechnungsjahr mindestens 8, wenn nicht gar 10 Mrd. DM zusätzlich ausgeben, und die Länder versuchen mit dem Bund Schritt zu halten; viele von ihnen haben ganz bewußt die Ausgabenbremsen gelockert, um von ihrem oft angegriffenen „Reichtum“ herunterzukommen. Und auch die Gemeinden steuern „rote Zahlen“ an, um ihre Hilfsbedürftigkeit noch augenfälliger zu machen.

Das sind schwindelerregende Perspektiven, denn schon 1961 hatten die Steuereinnahmen am Bruttosozialprodukt einen Anteil von etwa 25%. Rechnet man die Sozialversicherungsbeiträge hinzu, so ergibt sich, eine öffentliche Belastungsquote von 33%. Die rasante Expansion der Ausgaben wird diesen Anteil der öffentlichen Hand am Bruttosozialprodukt weiter ausweiten – ganz besonders dann, wenn die Konjunkturentwicklung die zur Zeit noch hinsichtlich der Sozialproduktsteigerung gehegten Blütenträume nicht reifen lassen sollte. Nicht zu vergessen: die Bundesrepublik ist schon heute im allerdings problematischen internationalen Vergleich der Steuer- und Sozialbelastungsquoten in der Spitzengruppe zu finden.

Wohin soll dieser Weg führen? Dem marktwirtschaftlich orientierten Nationalökonomen sträuben sich die Haare zu Berge; denn dieser Kurs führt geradewegs in den Staatskapitalismus. Schon ist das Wort von der „kalten Sözialisierung“ geprägt worden, die das Ergebnis dieser Art von „Fiskalsozialismus“ sein müsse. Dem ist kaum etwas entgegenzuhalten. Je höher der Anteil des Staates an der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung ist, desto enger wird der der Wirtschaft verbleibende Kaufkraftspielraum und desto größer ihr Kostendruck. Wann bei dieser Kaufkraftumschichtung die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit überfordert und so die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung überhaupt in Frage gestellt wird, scheint nur noch eine Frage der Zeit.

Diese Gefahr sehen, ohne gleichzeitig nach Abhilfe zu sinnen, scheint unverantwortlich. Der gegenwärtig hinsichtlich der Ausgabenexpansion an den Tag gelegte Fatalismus muß als geradezu selbstmörderisch bezeichnet werden. Nur wohlklingende Sparsamkeitspostulate zu verkünden und im gleichen Atemzug von der „Diktatur des Faktischen“ und der gesetzlich oder politisch bedingten „Zwangsläufigkeit“ der öffentlichen Ausgaben zu sprechen, damit ist es nicht länger getan.

Konkret: Wenn nun höhere Ausgaben zur Behauptung unserer äußeren Sicherheit absoluten Vorrang erhalten, so müssen die öffentlichen Aufwendungen zur Steigerung der inneren Wohlfahrt gekürzt oder wenigstens zeitlich hinausgeschoben werden. Das Wort vom Opfer, dem sich das deutsche Volk in dieser ernsten politischen Situation nicht länger entziehen könne, kann gar nicht anders verstanden werden. Ein solches Vorgehen ist freilich unpopulär. Den amtierenden Bundesfinanzminister dürfte das jedoch dank seines Naturells kaum schrecken; um so unverständlicher, daß er bisher noch keine „Durchforstung“ der öffentlichen Ausgaben angekündigt hat. Gewiß ist das ein Vorhaben, das viel Zeit und erbitterten Kampf mit den Interessenten – mit einem Wort: Geduld erfordert. Gründe aber genug, um umgehend mit der Suche nach entbehrlichen Bundesausgaben zu beginnen. Daß Minister Starke hier sein besonderes Augenmerk den Subventionen zuwenden muß, versteht sich von selbst. Die Aufstellung einer Rangskala der öffentlichen Aufgaben und dezidierte Vorschläge zum Abbau entbehrlich gewordener Ausgaben sind das Gebot der Stunde. ch.