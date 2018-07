Inhalt Seite 1 — Folklore und Moderne Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mehr als eine Kostprobe moderner Poesie ist der schmale Band

Vasko Popa: „Gedichte“, aus dem Serbokroatischen von Karl Dedecius; Verlag Langewiesche-Brandt, Ebenhausen; 80 S., 7,80 DM

– er ist das Zeugnis einer literarischen Entdeckung. In seinem Heimatland ist Vasko Popa natürlich längst kein Unbekannter mehr. Der als Lektor im Belgrader Nolit Verlag tätige neununddreißigjährige Serbe hat mit seinen beiden Gedichtbänden „Rinde“ (1953) und „Rastloses Feld“ (1956) sogleich großes Aufsehen erregt und gilt heute als einer der bedeutendsten Vertreter der zeitgenössischen jugoslawischen Literatur. Sein Werk nährt sich aus zwei Wurzeln: aus der europäischen Moderne und aus der reichen, heute noch lebendigen südslawischen Volksdichtung. Der Einfluß des Westens, in erster Linie der Frankreichs, hat ihn nicht nur über sein Studium erreicht, sondern aus dem jugoslawischen Raum, von der Belgrader literarischen Avantgarde, der – wie man nie zu betonen versäumt – stärksten Gruppe surrealistischer Dichter außerhalb Frankreichs in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen.

Mit dem Surrealismus, unter dessen Einfluß die Anfänge von Popas Werk gestanden haben, teilt der Dichter das Wissen, daß die Sprache nur andeuten, nur „winken“ kann. Dieses Wissen wird jedoch für ihn zu einem fruchtbaren Faktor seines dichterischen Schaffens: sie nötigt ihn zu äußerster Sparsamkeit des Ausdrucks. Popa verzichtet geflissentlich auf diskursive Formulierungen, er widersteht konsequent jeder Versuchung, sich über sein Thema zu verbreiten. Bilder reihen sich an Bilder. Die erstaunliche Fülle an einprägsamen Bildern im Gegensatz zu einer nachgerade dem Schweigen abgerungenen syntaktischen Enthaltsamkeit bildet das stilistische Hauptmerkmal dieser Poesie.

Das zweite, was Popa mit den Surrealisten gemein hat, verbindet ihn zugleich mit der südslawischen Volksdichtung: das Ungewöhnliche seiner poetischen Metaphern. Aus Freude an der Folklore hat Popa eine Sammlung von Volksliedern, Sprichwörtern, Rätseln und Zaubersprüchen herausgegeben. Vergleicht man dichterisches Werk und Liebhaberei, so ist man tatsächlich versucht zu sagen, daß das Moderne nur deshalb so ungewöhnlich erscheint, weil wir das Alte vergessen haben.

Aber Popa ist nichts weniger als Surrealist. Seine Metaphern, so ausgefallen, ja skurril sie auch sein mögen, stehen im logischen Zusammenhang. Nichts ist in ihnen reine Verbalinspiration. Jeder Einfall fügt sich einem streng konzipierten Plan nicht nur innerhalb einzelner Gedichte, sondern auch innerhalb ihres zyklischen Gefüges.

Im Zyklus „Dinge und Landschaften“ zeigt der Dichter die Welt der äußeren Erscheinungen in einer zweifachen Sicht: als materielles Ding und als geistige Landschaft. Als Kartoffel und als rätselhaftes, die Sprache des ewigen Mittags redendes Gesicht der Erde, oder als die heimatliche Tiefebene des Dichters, als unaufhaltsam aus ferner Finsternis sich vorreckendes Flachland und als im Vergessen zerflossenes Geschehen. In den „Spiele“ betitelten Gedichten, die als Anleitungen zu bekannten Kinderspielen komponiert sind, werden typische Verhaltensweisen, die ewige Wiederkehr des Gleichen, die blinde Gesetzmäßige keit des Lebens, nach denen ein Unbekanntes mit uns spielt, geschildert. Schon die Titel – Wir spielen Nägel, Wir spielen Verführer, Wir spielen Hochzeit, Wir spielen Rosendieb, Wir spielen Asche – zeigen etwas von der tiefen Poetik dieser vielleicht schönsten Gedichte Popas, die zarteste Lyrik mit beißendem Spott und absurder Groteske vereinen.