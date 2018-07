Inhalt Seite 1 — Ich spioniere Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Graham Greene

Bevor er aus dem Bett stieg, wartete Charlie Stowe ab, bis seine Mutter angefangen hatte zu schnarchen. Auch dann noch ließ er äußerste Vorsicht walten und ging auf den Zehenspitzen zum Fenster. Die Vorderseite des Hauses war eckig, so daß man von hier aus das Licht im Schlafzimmer seiner Mutter brennen sah. Jetzt aber war alles dunkel. Am Himmel wanderte ein Scheinwerferstrahl dahin, leuchtete die Wolken und die, dunklen Stellen zwischen ihnen ab und suchte nach den feindlichen Luftschiffen. Vom Meer her blies der Wind, und durch das Schnarchen der Mutter hindurch konnte Charlie, das Rauschen der Wellen vernehmen. Ein Luftzug durch einen Spalt im Fensterrahmen ließ sein Nachthemd emporwehen. Er ängstigte sich.

Aber der Gedanke an den Tabakladen seines Vaters ein Dutzend Stufen der Holztreppe weiter unten trieb ihn voran. Er war zwölf Jahre alt, und schon fingen andere Jungens in der Schule an, ihn aufzuziehen, weil er nie eine Zigarette rauchte. Die Packungen da unten waren zu zwölfen übereinandergeschichtet: Gold Flakes und Players, de Rezke, Abdullah, Woodbines; und immer lagerte ein dünner abgestandener Rauchdunst da unten, der sein Verbrechen bemänteln mußte. Daß es ein Verbrechen war, aus den Vorräten des Vaters etwas zu entwenden, unterlag keinem Zweifel. Aber Charlie liebte seinen Vater nicht. Sein Vater war unwirklich für ihn, etwas Undeutliches, Blasses, Dünnes, das nur gelegentlich von ihm überhaupt Kenntnis nahm und sogar seine Bestrafungen der Mutter überließ. Für seine Mutter empfand er eine leidenschaftliche, demonstrative Zuneigung; ihre umfangreiche, lärmende Gegenwart und ihre heftige Fürsorglichkeit füllten sein Leben aus, und aus ihren Reden mußte man schließen, daß sie mit jedermann gut Freund war, von der Rektorsfrau bis zur „geliebten Königin“, außer natürlich mit den Hunnen, diesen Bestien, die in den Zeppelinen droben über den Wolken lauerten. Hingegen blieben für ihn die Zu- und Abneigungen seines Vaters so undurchschaubar wie alle seine Unternehmungen. Heute nacht zum Beispiel hatte er behauptet, nach Norwich zu müssen, aber wissen konnte man es nie.

Ein Sicherheitsgefühl empfand Charlie Stowe nicht, als er so die Holzstiege hinunterkletterte. Jedesmal wenn sie knarrte, krallte er seine Finger um den Kragen des Nachthemds. Am Fuß der Treppe trat er unmittelbar in den kleinen Laden. Es war zu dunkel, als daß er seinen Weg hätte erkennen können, und das Licht anzudrehen getraute er sich nicht. Eine halbe Minute lang saß er verzweifelt auf der untersten Stufe zusammengekauert, das Kinn in den Händen vergraben. Dann glitt von draußen der Lichtstrahl einer Taschenlampe durchs Fenster und wurde von der Zimmerdecke zurückgeworfen, so daß der Junge Zeit hatte, sich den Stoß Zigarettenpackungen, den Ladentisch und den kleinen Verschlag darunter einzuprägen. Während draußen auf dem Pflaster die Schritte eines Polizisten erklangen, ergriff er die oberste Schachtel und duckte sich in dem Verschlag unter dem Ladentisch zusammen. Draußen glitt ein Lichtschein am Eingang entlang, und eine Hand prüfte am Drücker, ob die Tür verschlossen war. Dann entfernten sich die Schritte, und Charlie saß in der Dunkelheit zusammengekauert.

Allmählich gewann er wieder Mut, indem er sich mit seiner Erwachsenenlogik klarmachte, daß, wenn er jetzt entdeckt würde, ohnehin nichts mehr zu retten war und er ebensogut seine Zigarette rauchen konnte. Er steckte sich eine zwischen die Lippen und merkte erst jetzt, daß er kein Streichholz hatte. Eine Weile wagte er keine Bewegung zu machen. Noch dreimal erhellte ein heller Widerschein, der von den Scheinwerferkegeln kam, den Laden, während Charlie Verwünschungen und Sprüche vor sich hin murmelte wie „Mitgefangen mitgehangen“ oder „Unrecht Gut gedeihet nicht“ oder „Dem Mutigen gehört die Welt“ – vernünftige wie kindliche Selbstermunterungen wild durcheinander.

Indem er noch so kauerte, vernahm er von der Straße her die Fußschritte mehrerer Männer sich rasch nähern. Charlie war alt genug, um es merkwürdig zu finden, daß da so viele Leute noch unterwegs waren. Jetzt waren die Schritte ganz nahe gekommen und machten halt. Ein Schlüssel wurde ins Türschloß gesteckt und umgedreht; eine Stimme sagte: „Nehmen wir ihn erst mal hier rein“; und dann hörte er, wie sein Vater sagte: „Bitte leise, meine Herren, wenn’s Ihnen recht ist, ich möchte meine Angehörigen nicht aufwecken.“ In diesem Tonfall lag für Charlie etwas Ungewohntes, Fremdes. Eine Taschenlampe blitzte auf, dann wurde das blaue Verdunkelungslicht angeknipst. Der Junge hielt in seinem Versteck den Atem an. Ob sein Vater das Hämmern seines Herzens hörte? Er zog das Nachthemd eng um sich und betete: „Lieber Gott, laß mich nicht entdeckt werden!“ Durch einen Spalt im Ladentisch konnte er seinen Vater da stehen sehen, eine Hand an seinem hohen steifen Kragen, und rechts und links von ihm zwei Männer mit runden Hüten und zerknitterten Regenmänteln. Diese kannte er nicht.

„Nehmen Sie eine Zigarette“, sagte sein Vater mit einer knochentrockenen Stimme. Einer der beiden Männer schüttelte den Kopf: „Vielen Dank, aber im Dienst nicht.“ Er sprach milde, aber doch ohne Freundlichkeit; Charlie dachte, sein Vater müsse wohl krank sein.