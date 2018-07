Nie zuvor war so viel von Menschlichkeit die Rede, aber nie zuvor war der Mensch so sehr der Apparatur und den Organisationen ausgeliefert wie in unserem Jahrhundert – von Unmenschlichkeiten im Sinne physischer Grausamkeiten ganz zu schweigen. Noch nie ist so viel von Freiheit gesprochen worden wie heute, aber noch nie gab es eine Epoche, die zur Knechtschaft so bereit war wie die unsere. Jedesmal, wenn wir einer Knechtschaft entronnen sind und meinen, nun sei alles geschafft, verfallen wir, ohne es zu merken, bereits dem nächsten Joch.

Marion Gräfin Dönhoff