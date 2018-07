Das Börsenklima hat sich ein wenig gewandelt. Niemand vermag abzusehen, ob das von längerer Dauer ist. Immerhin wäre es denkbar, wenn der Aktienmarkt nunmehr auf ein neues Gleis geschoben wird. Seit einigen Tagen haben die Banken aufgehört, ihre Aktienbestände zu lichten. Der Grund dafür ist nicht schwer zu erraten. Wer in der Verlegenheit ist, junge Aktien placieren zu müssen, kann keine Katastrophenstimmung gebrauchen. Überdies dürften die Deutschen Kreditinstitute zur Zeit über ausreichende Mittel verfügen, um notfalls mit einigen Beständen „hängenzubleiben“. Der Druck auf die Kurse hatte natürlich für die Banken etwas Gutes. Denn zahlreiche Aktionäre, die anfangs schwerlich bereit waren, junge Aktien zu beziehen, lassen sich nunmehr durch die niedrigen Kurse dazu reizen (verleiten?), doch von den Bezugsrechten Gebrauch zu machen.

Die Vorwoche hat uns gezeigt, daß die deutschen Aktienkurse nach unten einigermaßen abgestützt sind. Die Grenze liegt bei den IG-Farben-Nachfolgern um etwa 30 bis 40 Punkte unter den Notizen vom Wochenbeginn. Auf dieser Basis begann sich nämlich die ausländische Spekulation wieder für deutsche Papiere zu interessieren. Sie nahm etliche Beträge auf und sorgte dafür, daß das Angebot geringer wurde. Man hatte wieder festen Boden unter den Füßen. Natürlich wäre es verfehlt, die als möglichen Tiefpunkt ausgemachten Kurse als etwas Dauerhaftes anzusehen. Jede Verschärfung der politischen Krise kann eine neue Situation an der Börse schaffen.

Die Zurückhaltung des deutschen Publikums ist verständlich. Es wird in den nächsten Wochen und Monaten durch die bereits erwähnten Kapitalerhöhungen in Anspruch genommen; zudem bietet weder die politische noch die konjunkturelle Situation einen Anreiz, übereilte Dispositionen zu treffen. In der Tat gehen die Anleger sehr sorgfältig vor. Eigene Überlegungen geben den Ausschlag – und nicht mehr die inzwischen allerdings auch recht. bescheiden gewordenen „Informationsdienste“. Dabei gewinnt der Rendite-Gedanke weiter an Boden. Wenn man schon keine Kursgewinne kassieren kann, so will man wenigstens eine „anständige“ Rendite. Dieser Gedankengang kommt zweifellos den Montan-Aktien zugute, bei denen die Dividenden-Rendite bekanntlich am höchsten ist. Aber die Beurteilung der Montan-Aktien ist keineswegs einhellig. So lesen wir in einem Börsenbericht des Bankhauses I. D. Herstatt (steht dem Gerling-Konzern nahe): „Wir sind der Ansicht, daß ein Neuengagement in Aktien von Stahlgesellschaften solange wenig interessant ist, wie nicht der Tiefpunkt der derzeitigen, Flaute in diesem Industriezweig abzusehen ist!“

Aber welche Branche wird in nächster Zeit begünstigt sein? Wohin wenden sich gegenwärtig die professionellen Anleger? Es scheint so, als ob die Warenhaus-Werte weiter zu den bevorzugten Aktien gehören werden. Für Maschinenbau-Aktien besteht ebenfalls ein stetiges Interesse. Dabei rechnet man offensichtlich damit, daß die „rückfließende“ Entwicklungshilfe dieser Branche eines Tages in besonderem Maße zugute kommen wird. Gesucht sind ferner Hypothekenbank-Aktien. Die Rendite ist hier recht annehmbar, außerdem kann man von Zeit zu Zeit mit Bezugsrechten rechnen, die den Markt wegen der vorhandenen Großaktionäre kaum belasten werden. Konjunkturell haben die Hypothekenbanken nichts zu befürchten. Die Hausse auf dem Baumarkt geht weiter, zudem hat das Neugeschäft der vergangenen Jahre das Fundament für gute Erträge gelegt, so daß die jetzigen Dividenden in absehbarer Zeit nicht in Gefahr geraten können. Gut im Markt lagen ferner die Brauerei-Aktien, teilweise angeregt durch den neuen Fonds für Brauereiwerte. Wenn sich die Kaufneigung hier in relativ engen Grenzen hielt, dann liegt es einmal an den immerhin recht hohen Kursen, zum zweiten aber auch an dem Mangel an flottantem Material.

Kurt Wendt