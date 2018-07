J. B., Wien

Julius Raab, der große alte Mann der österreichischen Politik, hochverdient um die Entwicklung in der Nachkriegszeit und um den Staatsvertrag, ist nach Absolvierung seines Amtes als Bundeskanzler und seiner Stellung als Vorsitzender der österreichischen Volkspartei, Präsident der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft geworden. Man sagt dem Siebzigjährigen eine anhaltende Freude an der Macht und große Vitalität nach. Dafür liegt ein neuer Beweis vor. Raab hat, zusammen mit dem Präsidenten des österreichischen Gewerkschaftsbundes Franz Olah, einen Plan zur Neuregelung und Erweiterung der Befugnisse der „Paritätischen Kommission für Preis- und Lohnfragen“ entwickelt.

Raab und Olah sind heute zwar Außenseiter der Politik, können aber von ihren bedeutsamen wirtschaftlichen Leitstellen aus sehr viel Politik machen. Olah dürfte zur Zeit auch mit einigen Ressentiments kämpfen; denn er ist im Herbst bei der Budgetberatung mit seinem Vorschlag zur Steuerbegünstigung kleiner Einkommen nicht durchgedrungen; er, hat daraufhin als Protest sein Mandat im Nationalrat niedergelegt und ist aus dem Koalitionsausschuß der beiden Regierungsparteien ausgetreten.

Welcher Art ist nun der Vorschlag, den die zwei Außenseiter machen und der nicht nur die Wirtschaft erregt, sondern auch die Innenpolitik in Bewegung gebracht hat? Die Paritätische Kommission für Preis- und Lohnfragen besteht seit dem 12. März 1957; ihr gehören der Bundeskanzler und die Minister für Inneres, für Handel und Wiederaufbau und für Soziale Verwaltung an, sowie je zwei Vertreter der Bundeshandelskammer, des Arbeiterkammertages, der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammer und des Gewerkschaftsbundes an. Eine gesetzliche Grundlage für die Kommission besteht nicht; ihr Wirken beruht auf der Potenz ihrer Teilnehmer und insbesondere deren Rückhalt bei den Interessenten verbänden; die Kommission arbeitet nur mit Empfehlungen, doch ohne Zweifel hat sie zur relativen Stabilhaltung von Preisen und Löhnen wesentlich beigetragen.

Da nun in Österreich Preise und Löhne wieder in Bewegung geraten sind, soll nach dem Raab-Olah-Plan in der Kommission neben dem schon bestehenden Unterausschuß für Preisfragen auch ein Unterausschuß für Lohnfragen gebildet werden. Wenn man sich in diesem Unterausschuß über Lohnforderungen nicht einigt, werden sie nach einer gewissen Prozedur nach elf Wochen zur Verhandlung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften freigegeben. Weitergehend ist die vorgesehene Neuregelung bei Preisen. Wenn hier eine Preiserhöhung nicht bewilligt oder der Kommission überhaupt nicht gemeldet wird, soll nach einer gewissen Frist der Innenminister das Recht haben, die entsprechenden Waren für die Dauer von höchstens sechs Monaten einer amtlichen Preisregelung zu unterziehen, falls es sich um ganze Branchen oder Unternehmergruppen mit marktbeherrschendem Einfluß handelt.

Die Wirtschaft hat sich bisher mit der Tätigkeit der Paritätischen Kommission, die natürlich auch nur bedeutende Preisangelegenheiten und keineswegs alle Preise beobachten und empfehlend beeinflussen konnte, abgefunden. Die jetzt angedrohte Sanktion einer amtlichen Preisfestsetzung durch das Innenministerium wird als sachlich bedeutsam und prinzipiell als höchst bedenklicher Dirigismus gewertet. Was Raab im einzelnen bewogen haben mag, sich dieser Sünde gegen den Geist der Marktwirtschaft schuldig zu machen, ist nicht genau bekannt. Gewerkschaftspräsident Olah kann seinerseits natürlich, an einer verschärften Preisüberwachung nur interessiert sein, und seine Lohnvorstöße müßten ja nur mit einer gewissen Wartefrist bis zur Freigabe von Direktverhandlungen mit den Unternehmern rechnen, um dann einfach mit gewerkschaftlichen Mitteln, also schließlich mit Streikdrohung, durchgesetzt werden zu können.

Zunächst aber muß geprüft werden, ob der Vorschlag mit den Grundsätzen der Verfassung in Einklang steht. Höchstens eine Empfehlung der Kommission an das Ministerium scheint unter Umständen denkbar, während jede andere wirksamere Form gegen die Verfassung verstoßen dürfte. Der Vorschlag Raab-Olah wird aber nicht nur durch verfassungsrechtliche und marktwirtschaftliche Erwägungen in Frage gestellt. Er stellt auch einen innenpolitischen Vorstoß der zwei großen Außenseiter dar; wie klug die Maßgebenden in der Volkspartei wie in der Sozialistischen Partei auch argumentieren und wie vorsichtig die Partei-Prominenten in der Regierung bei ihren Äußerungen auch lavieren mögen, es ist doch unverkennbar, daß hier ein innenpolitischer Machtkampf ausgetragen wird, der um so schwerer wiegt, als es voraussichtlich noch in diesem Jahr zu Nationalratswahlen kommen wird. Noch sind die Ereignisse im Fluß, und es ist nicht zu sagen, in welcher Art und welchem Ausmaß der neue Plan Wirklichkeit werden mag; einige Beobachter meinen, daß es nach gut österreichischer Manier gelingen werde, den Plan so zu verwässern, daß er. nicht mehr viel bedeutet und die beiden Außenseiter dennoch ihren Willen bekommen.