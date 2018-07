Finanzminister Starke ist in einer nicht beneidenswerten Lage. Obwohl die Steuereinnahmen von Jahr zu Jahr zunehmen – die Steuererlöse wachsen im Verhältnis zum Sozialprodukt und der industriellen Produktion sogar überproportional –, übertreffen die finanziellen Wünsche alle Erwartungen. Die ungewöhnlich hohen Anforderungen an den Bundeshaushalt 1962, vornehmlich verursacht durch die rapide steigenden Verteidigungslasten, die Berlin-Hilfe, den wachsenden Agrarhaushalt wie auch durch die Ausgaben für die Entwicklungshilfe, erschweren die Aufstockung des Verkehrshaushaltes, um dem Straßenbau jene zusätzlichen Impulse zu geben, die er angesichts der steigenden Motorisierung benötigt.

Unter dem Eindruck der prekären Haushaltslage ist in der Regierungserklärung, im Gegensatz zum Koalitionsvertrag, denn auch schon nicht mehr die Rede von einem Abbau des Sockelbetrages der Mineralölsteuer. Die Mineralölsteuer ist bekanntlich, mit Ausnahme von 600 Mill. DM (den sogenannten Sockelbetrag), für den Straßenbau zweckgebunden worden. Schon kurz nach der Bundestagswahl erklärte Bundesverkehrsminister Seebohm, daß die Zweckbindung der Mineralölsteuer weiter ausgedehnt werden solle. Seiner Ansicht nach sollte der im allgemeinen Bundeshaushalt verbliebene Sockel von jährlich 600 Mill. DM um 400 Mill. auf 200 Mill. DM abgebaut werden.

Die dadurch innerhalb von vier Jahren freiwerdenden 1,6 Mrd. DM sollten im Rahmen des zweiten Vierjahresplanes dem Straßenbau zufließen. Unter Berücksichtigung der schon bisher erfolgten Zweckbindung für den am 1. 1. 63 beginnenden zweiten Vierjahres-Straßenbauplan würden etwa 14,6 Mrd. DM verfügbar sein. Die zusätzlichen 1.6 Mrd. sollten in erster Linie dazu dienen, die neuralgischen Verkehrsknotenpunkte, namentlich in den Großstädten, zu beseitigen; droht doch vor allem im Bereich der Großstädte der Verkehr aus den Nähten zu platzen. Diese Hoffnungen scheinen also in nichts zu zerrinnen. Die für den Straßenbau verantwortlichen Stellen – Bund, Länder und Gemeinden – sollten die Konsequenzen aus dieser Entwicklung ziehen. Es ist bis heute noch nicht gelungen, eine Gesamtplanung im Verkehr aufzustellen. Lediglich der Bund ist bemüht, durch das exakt geplante Zwölfjahresstraßenbauprogramm das ihm unterstellte Straßennetz leistungsfähig auszubauen. Die Koordinierung zwischen Bund, Länder und Gemeinden ist um so miserabler.

Angesichts dieser Sachlage erfordert die ungewöhnliche straßenbaupolitische Situation auch ungewöhnliche Maßnahmen.

Ohne eine Grundgesetzänderung, die eine engere Zusammenarbeit auf verkehrspolitischem Gebiet zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, sicherstellt wird es nicht möglich sein, zu einem harmonischen Ausbau des Gesamtstraßennetzes in der Bundesrepublik zu kommen.

Wenn die Finanzlage des Bundes eine Aufstockung des Straßenbauhaushaltes nicht in dem gewünschten Maße zuläßt, so wäre es auch an der Zeit, die Öffa (Deutsche Gesellschaft für öffentliche Arbeiten) in stärkerem Maße für die Vorfinanzierung einzuschalten. Die Bedeutung dieser Finanzierungsreserve erscheint um so bemerkenswerter, als der Bund bisher nicht die Absicht bekundet hat, künftig beim Autobahnbau auf die Dienste dieses Instituts zurückzugreifen. Dabei kann die Öffa auf ausgezeichnete Erfolge hinweisen. Auf Grund des Verkehrsfinanzierungsgesetzes von 1955 ist das von der Bundesregierung erklärte Ziel, die Bauzeit der Autobahn durch Vorfinanzierung über den Kapitalmarkt etwa um die Hälfte der sonst erforderlichen Zeit zu verkürzen, erreicht worden. Der Zinsaufwand für die Vorfinanzierung belief sich auf rd. 10 % der Gesamtkosten. Diese Summe verteilt sich auf 14 Jahre. Da mit Hilfe der Vorfinanzierung rascher und kontinuierlicher gebaut wurde, konnten beträchtliche Preisnachlässe erzielt werden. – le