Ein ungewöhnlicher und trotz seiner geringfügigen Dimensionen bemerkenswerter „Fall“ stand jetzt beim Strafsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen zur Debatte: Ist es ein strafwürdiges Vergehen, wenn ein Gemüsehändler, der tagaus, tagein mit einem fahrbaren Verkaufsstand durch die Straßen zieht und prospektive Kunden mit munterem Glockenschlag auf sein Kommen aufmerksam macht? Die höchsten bremischen Richter kamen nach eingehender Überlegung zu dem Schluß: Derartige Geschäftspraktiken sind nicht zu beanstanden, sofern maßvoll „gebimmelt“ wird.

Dieses Kausalzusammenhangs zwischen maßvoller Lärmentfaltung und klingender Münze war sich der Gemüsehändler, der jetzt das Hanseatische Oberlandesgericht bemüht hatte, von Anfang an bewußt. Er hatte einst vom Stadt- und Polizeiamt für seinen Freiluftladen eine Ausnahmegenehmigung erhalten, in der nachzulesen ist, daß er klingeln dürfe, um die Kunden anzulocken, aber keinesfalls „anhaltend“. Daran hielt er sich und verkündete sein Kommen stets durch acht, höchstens zehn Glockenschläge. Dennoch wurde er eines Tages wegen ruhestörenden Lärms angezeigt, und zwar von einem Taxifahrer, der sich nach anstrengender nächtlicher Fahrerei am frühen Morgen der Ruhe hingeben wollte und kurz nach acht Uhr durch das Läuten des Gemüsemannes aus dem Schlaf geschreckt wurde.

Tatsächlich verurteilte der Einzelrichter, der zunächst über die Angelegenheit zu entscheiden hatte, den Händler wenig später zu 20 Mark Geldstrafe. Dieser Schuldspruch, der seine geschäftliche Existenz zu gefährden schien, spornte den Straßenkaufmann an, Revision einzulegen. Vor dem Obersten Strafsenat nun löste sich alles in Wohlgefallen auf, zumal einige Zeugen schon im ersten Verfahren aussagten, sie hätten den Gemüsehändler oft „verpaßt“, weil er so zurückhaltend läutete...

Sowohl der Verteidiger als auch der Anklagevertreter beantragten in der Verhandlung Freispruch wegen erwiesener Unschuld, denn – so meinte der Erste Staatsanwalt – acht bis zehn Glockenschläge seien kein anhaltendes Klingeln. Überdies liege ruhestörender Lärm nur vor, wenn sich durch Geräuschentfaltung „eine erhebliche Zahl von Individuen“ in ihrem körperlichen Behagen und häuslichen Frieden gestört fühlen könnten, gleichgültig, ob es wirklich so sei. Die Voraussetzungen für eine Verurteilung lägen in diesem Fall nicht vor.

Der Strafsenat, dessen Vorsitzender den Anklagevertreter wohlwollend als „Vertreter der objektivsten Behörde der Welt“ bezeichnete, folgte diesem Antrag. Er sprach den Gemüsehändler wegen erwiesener Unschuld frei, weil auch ein strafrechtlich allenfalls noch ins Gewicht fallender „ungebührlicher“ Lärm nicht habe festgestellt werden können. Der Handelsmann darf also weiterhin läuten, wenn auch nicht anhaltend ...