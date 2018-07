Über vierzehntausend Menschen starben in der Bundesrepublik im letzten Jahr als Opfer des Straßenverkehrs. In den Vereinigten Staaten laufen zehnmal so viele Autos, doch die Zahl der Verkehrstoten ist nicht dreimal so hoch. Wie erklärt sich diese Diskrepanz? Die Amerikaner fahren besser, vorsichtiger, sie fahren „defensiv“, und zwar als Erfolg einer geschickten Unfallbekämpfung. Das jedenfalls geht aus einem Werk mit dem umständlichen Titel

Ernst Meyer, Ernst Jacobi, Ernst C. Stiefel: „Typische Unfallursachen im deutschen Straßenverkehr – Ihre Bekämpfung als Aufgabe für Gesetzgebung, Polizei und Justiz“; Schriftenreihe des Kuratoriums „Wir und die Straße“; Harald Boldt Verlag, Boppard; 3 Bände, 242, 204 und 296 S., 98,– DM

hervor. Ein Buch, das Klarheit schafft in der Diskussion um unsere Verkehrsmisere! Das prächtig – zu prächtig – aufgemachte Werk gründet sich auf statistische Untersuchungen, unter anderem auf die Auswertung von 145 000 Haftpflichtakten eines deutschen Kraftverkehrsversicherers. Klipp und klar heißt es da: „Die Verkehrsunfälle beruhen im wesentlichen auf fahrlässigen und vorsätzlichen Verstößen gegen die einfachsten Verkehrsregeln. Die den Unfällen zugrunde liegenden Verstöße zählen gleichzeitig zu den alltäglichen Verkehrsvorgängen und werden fortgesetzt begangen. Ein gewisser Prozentsatz dieser Verstöße führt unweigerlich zu Unfällen, die vermieden werden könnten, wenn sich die beteiligten Verkehrsteilnehmer an die Grundregeln des Verkehrs hielten.“ Zwischen 70 und 90 vH aller Unfälle setzt die Statistik auf das Konto „Versagen der Fahrer“. Die Statistik beweist auch, daß die schlechten Straßen allein unsere hohen Unfallzahlen nicht erklären können: Auf den Autobahnen, die nur 0,7 vH aller bundesdeutschen Straßen ausmachen, ereignen sich immerhin 2,1 vH der polizeilich erfaßten Unfälle – und ein großer Teil davon mit besonders schweren Folgen. Der Anteil der Autobahnen an den Unfällen steht also außer Verhältnis zu ihrem Anteil am Straßennetz.

Die wichtigste Folgerung aus diesen traurigen Erkenntnissen: Gesetzgebung, Polizei und Justiz sollten sich darauf konzentrieren, die „unfallträchtigen“ Verkehrsübertretungen zu verfolgen, jene Verstöße gegen Verkehrsregeln, die zwar im Einzelfall nicht zu einem Unfall geführt haben, aber erfahrungsgemäß häufig die Ursache eines Unfalls werden. Statt dessen begnügt man sich zur Zeit fast überall in Deutschland damit, gegen „Formaldelikte“ und reines Ordnungsunrecht vorzugehen. „Am falschen Parken ist noch nicht das tausendste Verkehrsopfer gestorben ... letzten Endes kommt man nicht um die krasse Feststellung herum: Wenn man die Ordnung vorzieht, nimmt man Tote in Kauf.“

Freilich würde diese Akzentverschiebung für Polizei und Justiz außerordentliche Schwierigkeiten bringen und eine Reform des Prozeßrechts erfordern. Meyer und Jacobi geben hierfür wichtige Anregungen, und in dem Beitrag von Stiefel wird gezeigt, wie ein modernes Verkehrsstrafrecht ohne „paperwork“ mit traditionellen Begriffen von Rechtsstaatlichkeit in Einklang zu bringen ist. Die eigentümliche Mischung von robustem Zugriff (ohne „rechtsphilosophischen Ballast“), Hemdsärmeligkeit und echtem Respekt vor der Würde des Gerichts, die das amerikanische Ticket-Verfahren auszeichnet, ist für europäische Anschauungen zwar kein Idealbild irdischer Rechtsprechung – aber dieses Verfahren ist wirksam und wird von den Betroffenen als ein notwendiges Übel anerkannt. Interessant genug, daß dem Beobachter von Übersee unsere gegenwärtige verkehrsrechtliche Diskussion belastet erscheint durch einen übermäßigen „Nachholbedarf an Widerstandsgeist“ und Mangel an Verantwortungsbewußtsein.

Des hohen Preises wegen wird dieses Werk wohl nur in die Hände einiger weniger Experten gelangen – und vielleicht nicht einmal in alle Gerichts- und Polizeibüchereien. Aber das Kuratorium „Wir und die Straße“ wäre nicht schlecht beraten, wenn es die Grundgedanken den Autofahrern in einer leichter zugänglichen Form darböte. H. P. Bull