In Fachkreisen wird darüber diskutiert, ob es zu verantworten sei, daß ein Holzwerkstoff-Unternehmen in Triangel bei Gifhorn mit einem Aufwand von etwa 40 Millionen Mark in Lübeck ein Zweigwerk errichtet. Die Firma gehört zur Holdinggesellschaft des Landes Niedersachsen, zur „Niedersachsen GmbH“, einem kleinen Konzern, der seit reichlich zehn Jahren besteht. Er ging hervor aus der 1924 gegründeten „Braunschweig GmbH“, die sich damals vornehmlich mit der Ausbeutung des staatlichen Grund- und Bergwerksbesitzes befaßte. Die Spanplattenfabrik entstand erst nach dem letzten Krieg als eine Art Selbsthilfemaßnahme mehrerer Bundesländer, den sozialen Wohnungsbau auch direkt zu fördern. Inzwischen sind die anderen Länder längst, aus diesem Geschäft ausgestiegen, wohl weil es ihnen zu risikoreich war und weil sie einsahen, daß es nicht zu den Aufgaben des Staates gehöre, Spanplatten zu produzieren. Eine Auffassung übrigens, die zeitweise auch die niedersächsische Landesregierung teilte, denn vor einigen Jahren hieß es, man wolle dieses Spanplattenwerk bei günstiger Gelegenheit verkaufen.

Dazu ist es jedoch nicht gekommen. Statt dessen entwickelt sich dieses Werk – besonders durch die geplante Ausweitung – zu einem führenden Unternehmen in der Branche. Verständlich, daß dadurch auf der einen Seite die Neigung nur noch gering ist, das Werk zu verkaufen. Ebenso verständlich aber auch, daß die privaten Konkurrenten wenig glücklich sind darüber und allerlei Einwände vorbringen. Auch den, daß der Staat hier privaten Unternehmen eine nicht faire Konkurrenz mache. So wird beispielsweise gesagt, so große Investitionen könne sich nur der Staat leisten.

Es scheint jedoch, als ob auch von privaten Betrieben dieser Sparte große Erweiterungen geplant seien und daß die Finanzierung des Zweigwerkes von Triangel in Lübeck aus konzerneigenen Mitteln Erfolge. Aber ganz werden sich die Vorwürfe nicht entkräften lassen, weil ja der Staat auch an mancherlei andere Weise mittelbare Finanzhilfe leisten könnte, etwa dadurch, daß er seinen Unternehmen längere Zeit nur geringe Gewinnausschüttungen abfordert oder daß er sich im Hintergrund als honoriger Bürge für einen zinsgünstigen Bankkredit auswirkt.

Noch schwieriger als die Zurückweisung das Vorwurfs ungleicher Wettbewerbsbedingungen ist die Aufgabe der Abgeordneten des Niedersächsischen Landtages. Sie sind ja auch für die unternehmerische Betätigung des Landes die letzte Kontrollinstanz. Sollen sie nun eingreifen und entscheiden, daß die Gründung des Zweigwerkes in Lübeck unterbleibe, oder sollen sie die Investitionspläne der Geschäftsführung sogar fördert? Mit welchen Maßstäben müßten sie dabei messen?

Nach privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten hat ein Unternehmen alles zu tun, um seine Marktposition zu behaupten und zu verstärken. So gesehen, wäre es also zu rechtfertigen, die vierzig Millionen aufzuwenden. Tatsächlich führt auch die Geschäftsleitung der „Niedersachsen GmbH“ ins Feld, daß es gelte, die Produktion des Spanplattenwerkes dem vergrößerten Markt der EWG anzupassen. Aber wie, wenn sich das Argument der Gegner als wahr herausstellte, wenn der künftige Bedarf an Spanplatten überschätzt und die vielen Millionen gefährdet wären? Auch jedem privaten Unternehmer könnte das widerfahren. Das gehört zum Risiko unternehmerischer Entscheidungen. Ihm bliebe dann nur der Weg zum Konkursrichter und der lebenslange Makel, ein schlechter Unternehmer zu sein. Dem Staatsunternehmen würde jedoch in einem solchen Falle vorgehalten werden, öffentliche Gelder verwirtschaftet zu haben, zumal aus staatspolitischen Gründen kein zwingender Anlaß bestanden habe, dieses Risiko einzugehen.

Wie man es auch wendet, Lorbeeren kann der Staat nicht ernten, wenn er sich so wie hier unternehmerisch in Bereichen betätigt, die eigentlich der Privatwirtschaft vorbehalten sein sollten. Und die Abgeordneten des Landtages wären allesamt überfordert, wollten sie so oder so eingreifen. Der einfachste Ausweg aus diesem Dilemma bestünde darin, das Spanplattenwerk zu privatisieren. Nicht für ein Butterbrot und um jeden Preis, aber zum angemessenen Marktwert. Zumindest eine rasche Teilprivatisierung sollte der „Niedersachsen GmbH“ leichtfallen. Als Partner böte sich dafür die erste „Volksaktiengesellschaft“ Preussag an, weil zwischen diesem ehemals staatlichen Unternehmen und der „Niedersachsen GmbH“ schon bei einer anderen Beteiligung eine erprobte Zusammenarbeit besteht, nämlich bei der „Unterharzer Berg- und Hüttenwerke GmbH“. K. D.

Eine erste Schätzung des Volkseinkommens der Bundesrepublik für 1961 verrät wiederum einen beachtlichen Zuwachs. Ein Teil des volkswirtschaftlichen Mehrertrages geht allerdings auf Kosten der schleichender Geldentwertung; doch können für die verschiedenen Einkommensgruppen – besonders bei den Lohn- und Gehaltsempfängern – immer noch ansehnliche Einkommenssteigerungen, auch real gesehen, errechnet werden.