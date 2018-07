BERLIN (Schillertheater):

Lessings „Nathan“: Ernst Deutsch

Vor sieben Jahren von K. H. Stroux auf derselben Bühne inszeniert und ebenfalls mit Ernst Deutsch als Nathan der Weise, erschien, das dramatische Gedicht Lessings damals jenseits der Titelrolle „schier zum Lustspiel degradiert“. Inzwischen hat Ernst Deutsch in Düsseldorf und von Düsseldorf aus auf Gastspielen zahllose Menschen in dieser Rolle ergriffen, mit der er verschmolzen zu sein scheint. Die beiden Stücke, mit denen Deutsch in einigen Monaten Amerika besuchen wird, und zwar mit dem Düsseldorfer Stroux-Ensemble, – „Vor Sonnenuntergang“ von Hauptmann und Lessings „Nathan“ – hat Boleslaw Barlog zur Feier der Heimkehr Deutschs nach Berlin auch im Schillertheater neuinszeniert. Der „Nathan“ erscheint nun als „Komödie im hohen Sinn des Wortes“. Eva Schwarz entwarf die Bühnenbilder. Rund um Deutsch spielen Claus Hofer den Saladin und Eva-Katharina Schultz dessen Schwester, Luitgard Im die Recha, Lothar Blumhagen den Tempelherrn und Berta Drews die Daja. „Das Premierenpublikum feierte Deutsch, Barlog und alle anderen fast zwanzig Minuten lang.“

WIESBADEN (Hessisches Staatstheater):

„Ebbe“ von Fenn Guernsey

Im Kleinen Haus stellte der Wiesbadener Schau Spieldirektor Detlov Krüger einen in Europa lebenden Amerikaner vor, der zunächst Schauspieler gewesen ist. Guernseys Erstlingsstück wird von Willy H. Thiem, der selber viele Stücke des amerikanischen „Gebrauchstheaters“ übersetzt hat, in einer Kritik (Frankfurter Abendpost) als „das typische amerikanische Familienmuster“ gekennzeichnet. „Was der große O’Neill... in seines ‚Langen Tages Reise in die Nacht’ gültig und endgültig etabliert hat, klingt hier, fast überflüssigerweise, noch einmal unter neuen Aspekten an.“ Günter Rühle (in der FAZ) nennt dieses „realistische Illusionstheater ein Stück Fensterguckerei... Der Autor hält Kompilation psychologischer Motive und Reihung von Dialogen für ein Drama.“ Der Titel „Ebbe“ bezieht sich auf Streitereien eines älteren Ehepaares. Für die Frau hat der Autor eine große Rolle geschrieben. Sie wurde bei der Uraufführung in Wiesbaden von Hilde Willer gespielt, der Mann von Hans Madin.

DÜSSELDORF (Tribüne des Schauspielhauses):