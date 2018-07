Gegen die Kritik kann man sich weder schützen noch wehren; man muß ihr zum Trutz handeln, und das läßt sie sich nach und nach gefallen. Goethe

Bayerisches Mittelalter

Obwohl die Würfel schon gefallen sind – wie bekannt, kündigte Dr. Gerhard Szczesny, der Leiter des Sonderprogramms am Bayerischen Rundfunk, seinen Vertrag, nachdem Intendant Wallenreiter eine Sendung seiner Abteilung abgesetzt hatte – ließ es sich der Rundfunkrat nicht nehmen, Hermann Kestens Sonderprogrammsendung „War ich kein Zeuge?“ (vom 30. August 1961) mit der Mehrheit von 25 gegen 8 Stimmen nachträglich zu mißbilligen. Die Münchner Abendzeitung berichtete über diese Sitzung: „Der verantwortliche Leiter des Sonderprogramms, Dr. Szczesny, verschlechterte die zunächst auf Grund einer Mahnung von Kirchenrat Gerhart Hiltmann für ihn günstige Stimmung durch den Versuch, die Sendung, in der es um ein angenommenes Gespräch mit Gottvater ging, zu rechtfertigen. Als er die Verfassungsmäßigkeit des Rundfunkgesetzes bezweifelte, entzog ihm Rundfunkratsvorsitzender ’Max Zillibiller (CSU) das Wort. Als es anschließend dann um die Sendung des Kirchenfunks vom11.Oktober 1961 ‚Neue Aufgaben – neue Möglichkeiten der Missionsarbeit‘ von Pater Franz Gypkens ging, stellte sich die gleiche Mehrheit auf den umgekehrten Standpunkt und billigte dem Pater das Recht zu, seine Meinung frei im Rundfunk zu äußern. Er habe diese Meinung nämlich, sagte Dr. Walter Becher (GDP), im Gegensatz zu Kesten ohne verletzende Angriffe und Sarkasmus geäußert. Zudem habe Abteilungsleiter Dr. Sandfuchs selbst die beanstandeten Formulierungen, mit denen Sozialismus und Humanismus mit Nihilismus und Kommunismus in einen Topf geworfen wurden, bedauert

Münchens besondere Atmosphäre

Zu Beginn des neuen Jahres hat der AStA der Münchner Universität alle Studenten öffentlich davor gewarnt, in der bayerischen Hauptstadt zu studieren. Die Verhältnisse an der Universität München seien „katastrophal“, Hörsäle und Seminare hoffnungslos überfüllt. Im Wintersemester 1961/62 haben sich an der Münchner Alma Mater 20 300 Studenten immatrikuliert, ein Ergebnis des „besonderen Reizes“, den München wegen seiner „besonderen Atmosphäre“ ausübe. Eine Umfrage der Süddeutschen Zeitung unter Studenten zeigte, was Münchens Hauptattraktion ist: der Fasching.

Erst handeln, dann denken

Wissenschaftlichen Lorbeer errang sich Edgar Faure: er bestand die agregation in Römischem Recht mit Auszeichnung als Bester. Der ehemalige Ministerpräsident der Vierten Republik sagte dazu: „Manche kommen vom Gedanken zur Tat. Warum soll man nicht auch von der Tat zum Gedanken kommen? Wer wie ich den Höhepunkt des Handelns gekannt hat, für den ist das Denken der einzig würdige Abgang.“