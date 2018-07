Inhalt Seite 1 — Zwei paßten nicht dazu Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Tabakdunst hängt schwer über den zechenden Männern. Die grellbunten Scheiben der Spielautomaten flimmern in törichter Hast; ab und zu klimpern ein paar Groschen in die Auswurfrinne; wenn es stärker scheppert, drehen sich die Männer am Ausschank um und sagen etwas. Ein junger Arbeiter steht schon seit sechs Uhr abends hier und spielt und spielt und spielt. „Zwanzig Mark hat. er schon verspielt“, flüstert der Kneipenwirt den Stammgästen zu und schüttelt bedauernd den Kopf. „Wenn er jetzt fragt, sage ich ihm, ich habe kein Kleingeld mehr...“

Das Bier zischt in die Gläser. „Fünf Steinhäger bitte.“ Gesprächsfetzen wehen herüber: „Was würden Sie denn sagen, wenn solch ein Schweinekerl Ihre fünfzehnjährige Tochter? Aufgehängt gehört so’n Mann, mit dem Kopf nach unten!“

„Die Todesstrafe hilft da auch nicht viel...“

„Na, hören Sie mal, sollen wir vielleicht für den Lebensunterhalt von Mördern aufkommen?“ Ach so, da ist wieder ein gräßlicher Mord passiert, und einige Leute fordern wieder die Todesstrafe. Wie das bei uns so üblich ist: Spezialtodesstrafe für Taximörder, Spezialtodesstrafe für Bankräuber, Spezialtodesstrafe für Lustmörder – wenn’s nach dem „Volk“ ginge, gäbe es eine ganze Kategorie von Spezialtodesstrafen ...

„Der FC Köln hat ja mächtig Dampf drauf.. – „Na, wart’ mal, bis die Schalker...“

„Fuffzehn Prozent! Was sagen sie dazu?“ – „Sie, da würd’ ich aber vorsichtig sein...“

In einer Ecke sitzt ein Pärchen und hält sich an den Händen fest. Ein älteres Ehepaar betritt den rauchigen Raum, er und sie in abgeschabten Kleidern. Alle Blicke folgen ihnen neugierig: So kleidet sich doch in der Bundesrepublik kein Mensch mehr. Sie setzen sich an einen Tisch und bestellen Bockwurst; sie essen andächtig, trinken ein Bier; er wischt sich mit dem derben Handrücken über den Mund und blickt unter buschigen grauen Augenbrauen in die Runde, schüchtern und auf eine versteckte Weise erfreut. Dann holt er Zigarettenpapier aus der Tasche und eine Blechschachtel mit Tabakkrümeln: Tatsächlich, er dreht sich eine! Nun zahlen sie rasch und gehen bedächtig. Die Frau trägt – man sieht’s erst jetzt – klobige Schuhe, wie man sie braucht, um kilometerweit über staubige, steinige Landstraßen zu wandern.