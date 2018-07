Solidarität der europäischen Schutzleute mit ihrem französischen Kollegen Rouve

Von Josef Miiller-Marein

Paris, Mitte Januar

In Paris, am Sitz ihrer Organisation, haben sich kürzlich die Vertreter der westeuropäischen Polizeigewerkschaften zugunsten ihres französischen Kameraden Rouve ausgesprochen. „Rouve“, So heißt es in ihrem Appell, „hat recht getan, und dies um so mehr, als er nicht im Widerspruch zur französischen Regierung handelte.“ Aber wer ist Rouve, und worin hat er recht getan?

Er ist, wie es scheint, das Urbild des braven Mannes in Polizeiuniform, ein Freund und Helfer, wie er im Buche steht, ein Beamter, der den populären Ruf „La police avec nous!“ gern befolgen möchte, wenn er aus den Kehlen guter Demokraten tönt. „Die Polizei mit uns!“

Im Dienst ist Rouve ein einfacher guardien de la paix, ein Friedenswächter, ein Schutzmann. Aber seine Kameraden von der größten unter den beiden französischen Polizeigewerkschaften (das kleinere Syndikat umfaßt hübsch getrennt davon die höheren Ränge) hatten ihn zu ihrem Vorsitzenden der Pariser Organisation gemacht. Dieses Gewerkschaftsamt hat er auch heute noch inne. Als beamteter Friedenshüter jedoch ist er augenblicklich vom Dienst supendiert.

Seine „Verfehlung“ bestand darin, daß er es gewagt hatte, am Vorabend und dann auch am Tage des 19. Dezember dem Innenministerium und dem Polizeichef Vorhaltungen zu machen und Ratschläge zu geben, wie man die Beamten angesichts der angekündigten Demonstration auf dem Platz der Bastille einsetzen könne – am besten gar nicht. Die Regierung hielt sich nicht an den zivilcouragierten Rouve. Und am Abend des 19. Dezember lagen 140 Verwundete in den Krankenhäusern, niedergeknüppelt durch die gehorsame Polizei, der denn auch eine neue Unbeliebtheit in der öffentlichen Meinung zuteil wurde wie schon lange nicht mehr.