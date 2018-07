r.g., Eßlingen

Die Hildegard Butzenhäuser, Angestellte einer Gemeindeverwaltung im Kreis Eßlingen, hat neulich ein amtliches Formular für mich ausgefüllt; der Max Breitnagel hat es unterzeichnet. Die Butzenhäuser war sehr freundlich; sie sagte: „Nehmen Sie Platz, Herr Soundso!“, und auch über den Breitnagel, Bürgermeister, kann ich nicht klagen. Als ich kam, war gerade der Josef Rosenstengel, Pfarrer, bei ihm.

Es ist sehr merkwürdig, alle diese freundlichen Leute sind wie umgewandelt, wenn sie amtliche Dokumente ausstellen. Dann kennen sie kein Grüßgott, dann bin ich für sie der Soundso. Und das schreiben sie auch. Das heißt, im Briefwechsel würden sie sich vielleicht genieren; aber auf amtlichen Formularen finden sie nichts dabei, ihre Kinderstube zu vergessen: „Dem Soundso wird bescheinigt...“

Schon Tucholsky war auf die Barrikaden gestiegen, weil es Richter an sich hatten, Fräulein Rosalie Maier schon bei der Beweisaufnahme mit Verachtung zu strafen, indem sie sie „die Maier“ nannten, Ich bin aber nicht einmal angeklagt, geschweige denn verurteilt; vielmehr habe ich die Verwaltung für etwas in Anspruch genommen, für das sie da ist. Dabei hatte ich geglaubt, die Untertanen und ihre Nachfolger, die Volksgenossen, seien längst, zu Bürgern und damit Arbeitgebern der Verwaltung avanciert.

Wenn ich bekannt wäre wie ein bunter Hund, würde ich den „bestimmten Artikel“ noch als Zeichen besonderer Popularität empfinden; aber weder bin ich „der“ Goethe, noch ist die Butzenhäuser „die“ Callas.

Nun könnte es freilich sein, daß der Breitnagel und die Butzenhäuser die entsprechenden Erlasse, mit denen hohe Verwaltungsbeamte auf Höflichkeit in der Verwaltung hinwirken wollen, als übertrieben ansehen – so wie ich es als übertriebene Selbstachtung bezeichnen möchte, wenn in einer Zeitungsanzeige ein Kundenberater seine Kaufaufforderung unterzeichnet: „Ihr Herr Richard“ oder sich ein braver Angestellter am Telephon mit den Worten meldet: „Hier ist Herr Krause.“ In diesem Falle versichere ich, daß ich an die Verwaltung wichtigere Ansprüche erhebe als den auf zivile Umgangsformen. Es genügt mir, die deutsche Grammatik beachtet zu wissen, die den Artikel vor Eigennamen im Nominativ im allgemeinen nicht vorsieht.