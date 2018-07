Die Hoffnung auf allgemein freundlichere Börsen ist bislang nicht in Erfüllung gegangen. Von den IG-Farben-Nachfolgern her wurde auf den gesamten Aktienmarkt ein unverkennbarer Druck ausgeübt, den – von den marktgängigen Werten – die Montanaktien am besten überstanden haben. In Zeiten unsicherer Börsen nimmt der Aktiensparer, dazu kann man auch die Investment-Gesellschaften rechnen, Zuflucht zu den Papieren mit hoher Ausschüttungsrendite. Er will den „Spatz in der Hand“ und pfeift auf alle Phantasie. Nicht zuletzt ist auch das der Grund dafür, daß zahlreiche Sparer sich an den Zeichnungen für die 6prozentigen Anleihen beteiligen, die praktisch vor ihrem Erscheinen schon überzeichnet sind. Da man bei zahlreichen Montanaktien aber ebenfalls eine Rendite von annähernd 6 % erzielt, weichen viele Anleger auf diese Papiere aus, da sie außer der guten Verzinsung (über Sparkassenniveau) auch noch die Aussicht auf (bescheidene) Kursgewinne eröffnen. Die Nachrichten über geschmälerte Verdienstspannen in der Eisen- und Stahlindustrie scheinen deshalb nicht zu stören, denn man weiß, daß dadurch die Dividenden noch längst nicht in Gefahr geraten.

Die IG-Farben-Nachfolger-Aktien sind zum Spekulationsmittelpunkt geworden. Anlaß dazu ist die Bayer-Kapitalerhöhung. Offenbar rechnen einige Kreise damit, daß ein großer Teil der Bayer-Aktionäre nicht von seinem Bezugsrecht Gebrauch macht, sondern es verkauft. Infolgedessen hat sich die Baisse-Spekulation dieses Papieres bemächtigt. In der Schweiz wurden Bayer-Bezugsrechte an Wochenbeginn nur noch mit 34 % gehandelt, was einem Kurs für die alten Bayer-Aktien von unter 600 % entspricht, und zwar zu einer Zeit, als diese an den bundesdeutschen Börsen noch mit 615 bis 620 % gehandelt wurden. Dem Ansturm der Spekulation haben die für den Bayer-Kurs verantwortlichen Stellen nicht standgehalten. Nun wartet man mit Spannung auf die Notierungstage für das Bezugsrecht in der kommenden Woche. Bringen sie eine Überraschung? Hat sich die Spekulition übernommen, und muß sie sich zu steigenden Kursen eindecken? Zweifellos wird gegenwärtig hoch gespielt.

Insgesamt hielt sich die Umsatztätigkeit auf den Aktienmärkten in engen Grenzen. In Anbetracht der gesunkenen Kurse ist die Abgabefreudigkeit begreiflicherweise gering, andererseits halten sich auch die Anleger zurück, weil sie der Meinurg sind, daß die Börse auf diesem Niveau noch einige Zeit verharren wird. Eine anhaltende Aufwärtsbewegung wird im Hinblick auf die politische Situation, auf die zu erwartenden Lohnkämpfe und die konjunkturelle Entspannung für wenig wahrscheinlich gehalten. Man kann also in Rufe abwarten und auswählen ...

Dabei mangelt es nicht an bemerkenswerten Bewegungen. Sie waren längere Zeit bei den Versicherungsaktien zu beobachten, wo man ein gewisses ausländisches Interesse vermutete. Es kam hier zu ungewöhnlichen Steigerungen, die für viele Aktionäre Anlaß zu Gewinnmitnahmen wurden. Denn offensichtlich waren die Kurse übergebührlich nach oben geklettert. Auch bei den Brauereiaktien verstärkte sich in den letzten Tagen der Abgabedruck. Offensichtlich haben sich die Erwartungen, daß die Gründung eines „Säufer“-Fonds – wie man im Börsenjargon sagt (gemeint ist der Brauerei-Fonds) – eine Hausse in Brauereiaktien auslösen würde, nicht erfüllt. Die hinter dem Fonds stehenden Banken hatten „vorgekauft“ und konnten den Fonds jetzt aus eigenen Beständen bedienen. Zukäufe, die unter Umständen die Kurse getrieben hätten, konnten wohl unterbleiben.

Zu einer Hausse-Bewegung kam es bei den Reedereiaktien Hapag und Norddeutscher Lloyd. Ob sie gerechtfertigt ist, kann erst die Zukunft erweisen. Die Börsenspekulation geht von der Annahme aus, daß beide Reedereien bemüht sein müssen, ihre Eigenkapitalbasis zu verbreitern, und zwar durch Kapitalerhöhungen. Ob ihre letzten Dividenden von 6 % aber ausreichen werden, um Kapitalerhöhungen zu tragen, wird in Fachkreisen bezweifelt. Man folgert daraus, daß Hoffnungen auf Dividendenerhöhungen bestehen. Recht gewagte Kombinationen, aber bei Licht betrachtet, nicht sehr risikovoll, denn die Reedereien sind ihre heutigen Kurse wert, wenn man berücksichtigt, welche Substanz sich die Unternehmen in den letzten Jahren geschaffen haben. Kurt Wendt