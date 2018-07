Inhalt Seite 1 — Der widerspenstige Nachwuchs Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der vor gut einem Jahr unter der Ägide von Janos Kádár neugegründete „Verband Ungarischer Schriftsteller“ hat sich Großes vorgenommen. Der Verband will die von vielerlei Unklarheiten und Widersprüchen“ geplagten jungen Autoren Ungarns zu sozialistischen Schriftstellern erziehen, indem er dafür sorgt, daß „der Einfluß der Politik und der Literaturpolitik“ der Partei zum „Lebenselement ihres Schaffens“ wird.

Dieses zweifellos sozialistische, wenn auch vielleicht nicht ganz realistische Vorhaben ist das Ergebnis einer „Bestandsaufnahme der Situation der jungen Autoren“ durch vier namhafte Kritiker, deren Fazit jetzt in Form von „Thesen“ vorliegt.

Der Schriftstellerverband bezeichnet die Nachwuchsschriftsteller – Autoren, deren Debüt nicht weiter als 1950 zurückliegt – als „Zöglinge der Volksdemokratie“ und „Angehörige der neuen, sozialistischen Intelligenz“, scheint jedoch selber nicht daran zu glauben, daß die jungen, „durch die Tatsache des Sozialismus determinierten“ und „kraft ihrer Existenz und Erlebnisse unserer Wirklichkeit verbundenen“ Autoren, deren Mehrzahl den „Thesen“ zufolge nichtkommunistisch ist, ganz von sich aus den Weg zur sozialistischen Literatur finden werden; ihre Entwicklung hänge davon ab, ob sie sich von der Partei oder von „obskuren“ Geistesströmungen, „regressiven Kräften“, namentlich dem Existentialismus, beeinflussen lassen.

Von den kommunistischen und der Partei nahestehenden Nachwuchsautoren, die in größerer Zahl 1957 auftraten – die zweite Welle kam 1959 und 1960 –, entwickelt sich ein Teil „richtig“, das heißt auf die aktuelle Thematik orientiert und diese im Sinne der Partei gestaltend. Andere Gruppen stagnieren in ihrer Entwicklung: Einige Autoren finden Formexperimente aufregender als selbst den fortschrittlichsten Inhalt, andere meinen, Kádár sei zu lasch, und verhalten sich passiv. Die Verfasser der „Thesen“ sind jedoch der Meinung, daß die Probleme der kommunistischen Jungschriftsteller mehr handwerklicher denn weltanschaulicher Art seien und man ihnen nur ihren „kommunistischen Hochmut“ (Sektierertum) und „kleinbürgerlichen Anarchismus“ (Revisionismus) austreiben müsse.

Ganz anders verhält es sich dagegen mit der Mehrheit der jungen Schriftsteller. Sie hängen bürgerlicher Ideologie an und „grenzen sich gegen die kommunistischen Autoren, die marxistische Weltanschauung und die gegenwärtigen Hauptfragen unserer Volksdemokratie bewußt ab. In diesem Kreis spielen die Einflüsse der bürgerlichen Ideologie eine große Rolle; daran ändert auch die Tatsache nichts, daß sie nicht in Reinkultur, sondern mit marxistischen, kommunistischen Einflüssen vermengt auftreten“.

So agitiere zum Beispiel die junge Schriftstellerin Erzsebet Galgóczi in Zeitschriftenaufsätzen treu und brav für die Kollektivierung. Ihre Erzählungen hingegen strömen „Krisenstimmung und Morbidität“ aus. Fräulein Galgóczis Kollege György Moldova, der „von der bürgerlichen Weltanschauung vollkommen gefangen wurde“ und hier „stellvertretend für viele andere“ steht, lege eine „anarchistische und oppositionelle Verhaltensweise“ an den Tag und produziere seit Jahren ausschließlich „anarchistische, von bürgerlicher Weltanschauung getragene Novellen“, die niemand druckt. Seinen Lebensunterhalt bestreite er, indem er Drehbücher für linientreue Filme schreibt, wobei er „selbst vor Schematismus nicht zurückschreckt“.

Die Hauptrichtung der jungen „bürgerlichen“ Schriftsteller scheint der mit der „Nostalgie nach dem kritischen Realismus“ verbundene „Objektivismus“ zu sein.