Bundeskanzler Dr. Adenauer hatte seinerzeit zu den politischen Ausflügen des Kirchenpräsidenten gesagt, er fände es, bedauerlich, daß Niemöller der Bundesregierung in den Rücken falle. Bundestagspräsident Dr. Ehlers erklärt nun zum gleichen Thema: „Wir sollten uns die Bereitschaft, die Meinung anderer, auch wenn sie uns falsch scheint, anzuhören und ernst zu nehmen, nicht rauben lassen. Ist wirklich jemand in Deutschland, der seines politischen Weges so gewiß wäre in allen seinen Auswirkungen, daß er nicht immer Rat und Meinung auch der anderen brauchte?“