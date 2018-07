Wie sind die Kontinente entstanden?

Von Karlheinz Röhrdanz

In diesem Monat hat das dreijährige internationale Programm zur Erforschung des Erdmantels begonnen. Eines der Ziele dieser weltweiten Expedition ist es, Aufschlüsse über die Urgeschichte der Festländer zu erhalten. Die Entstehung der Kontinente gehört zu den ungelösten Rätseln der Wissenschaft. Zwar haben die jüngsten Forschungen über den Verlauf der Mohorovicic Schicht zu neuen Hypothesen über die Verteilung von Land und Wasser auf dem Globus geführt, jedoch gehen alle diese Theorien von bisher unbewiesenen Grundannahmen über die Entstehung der Erde selbst aus. In Verbindung mit den neueren Erkenntnissen über die innere Schichtung der Erde hat eine geologische Spekulation große Beachtung gefunden, die sich auf eine Vermutung des Nobelpreisträgers Paul Dirac über die Abnahme der Gravitationskraft mit zunehmendem Alter der Erde stützt.

Lange Zeit herrschte unter den Geologen die Meinung vor, daß die Erde seit ihrer Geburt vor einigen Milliarden Jahren infolge ihrer Abkühlung einem dauernden Schrumpfungsprozeß unterworfen sei. Diese Annahme machte viele Phänomene, zum Beispiel die Bildung der Gebirge, verständlich. Eine Reihe von geologischen Erscheinungen jedoch kann diese Kontraktionstheorie nicht erklären. Dazu gehört auch die Frage, wie die Festländer entstanden sind.

Der deutsche Polarforscher und Geophysiker Alfred Wegener stellte im Jahre 1912 eine Hypothese auf, nach der die Kontinente ursprünglich zusammenhingen und erst in der Steinkohlenzeit vor etwa 300 Millionen Jahren auseinanderbrachen. Vergleicht man die Form der Festlandkonturen Amerikas und Eurafrikas miteinander, so ergibt sich tatsächlich eine frappante Ähnlichkeit im Verlauf der Küsten. Dennoch konnte sich die Wegenersche Theorie nicht lange halten, weil die Wissenschaft, den Ursprung der für die Kontinentalverschiebung notwendigen gewaltigen Kräfte damals nicht zu erklären vermochte.

Indessen mehren sich in letzter Zeit die Stimmen, die im Gegensatz zur herkömmlichen Auffassung nicht eine Kontraktion, sondern eine Expansion der Erde vermuten. In Deutschland ist es vor allem Professor Pascual Jordan, der eine solche Meinung vertritt. Den Anstoß zu dieser Entwicklung gab eine Hypothese des englischen Physikers und Nobelpreisträgers Paul Dirac aus dem Jahre 1937, nach der die für die gegenseitige Anziehung der Massen maßgebende Gravitationskonstante in Wirklichkeit gar nicht konstant ist, sondern sich mit zunehmendem Alter der Welt verringert. Setzt man diese Annahme als richtig voraus, so ergibt sich zwangsläufig eine Ausdehnung der Weltenkörper, die zwar sehr langsam erfolgt, so daß sie bisher noch nicht experimentell nachgewiesen werden konnte, die aber im Laufe von vielen Millionen Jahren deutliche Spuren auf unserer Erde hinterlassen haben muß.

Risse in der Kruste