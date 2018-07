Inhalt Seite 1 — Forschungsobjekt Schwer arbeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer arbeitet, muß auch gut essen. In dieser sprichwörtlichen Form war der Menschheit schon lange vor der Entdeckung des organischen Stoffwechsels eine Energiegleichung geläufig, die den Brennwert der Nahrung mit der körperlichen Leistungsfähigkeit in Beziehung setzt. Wieviel Muskelarbeit vermag ein Mensch zu leisten, ohne damit auf lange Sicht überanstrengt zu werden? Die Berechnung ist einfach: mehr als 4800 Kilokalorien pro Tag kann kaum jemand an Nahrung zu sich nehmen. Tatsächlich schafft, über längere Zeiträume hinweg, selbst ein hungriger Schwerarbeiter nicht mehr als 4300 Kcal. Diese Energie steht ihm also zur Verfügung; davon verbraucht der Körper für seinen eigenen Haushalt 1700 Kcal, und hinzu kommen noch 600, die der Mensch für die täglichen Verrichtungen, für das Anziehen, Wischen, Essen und den Weg zur Arbeit benötigt. So verbleiben noch 2000 Kilokalorien Energie, die ein körperlich Arbeitender in seinem Beruf täglich einsetzen kann. Was darüber liegt, zehrt an der Substanz und führt zu körperlichen und psychischen Schäden.

Zweitausend Kalorien pro Tag, das ist die Leistungsgrenze für Männer, eine Grenze zvischen gesunder Kraftentfaltung und Überbelastung. Diese Norm, nach der sich die Arbeitswissenschaftler in aller Welt richten, wurde Anfang der zwanziger Jahre von einem Mann aufgestellt, der sein Leben dem Problem der körperlichen Arbeit gewidmet hat: Gunther Lehmann – Direktor des Max Planck-Instituts für Arbeitsphysiologie in Dortmund. Sein besonderes Verdienst ist es, Methoden gefunden zu haben, den Energieumsatz am Arbeitsplatz direkt zu messen und damit die experimentelle Untermauerung und die praktische Anwendung der Theorie zu schaffen.

Mit diesen Messungen haben die Arbeitsforscher feststellen können, daß die 2000 Kalorien-Grenze eine universelle Größe ist. Ein hoher Prozentsatz der Industriearbeiter in allen Ländern der Erde erreicht genau diesen Leistungswert. Produktionssteigerung läßt sich also nur dann erzielen, wenn man den Aufwand an Muskelenergie pro Werk stück verringert.

Professor Lehmann, der in diesen Tagen seinen 65. Geburtstag feiert, begann sein Studium im Jahre 1918, zu der Zeit, als die 48-Stunden-Woche in der Industrie eingeführt wurde. Damals war in den Kliniken und Hörsälen viel von Gesundheitsschäden durch. Arbeitsüberlastung die Rede, und das mag den angehenden Mediziner bewegt haben, sich dem Schülerkreis von Professor Rubner anzuschließen, dem Direktor des1911 gegründeten Kaiser-Wilhelm-Instituts für Arbeitsphysiologie in Berlin. Aus dieser Zeit stammen Lehmanns grundlegende Arbeiten über das zumutbare Maß an körperlicher Belastung im Beruf. Für Frauen, auch das hat der Physiologe ermittelt, liegt die Grenze wesentlich niedriger – etwa bei 1600 Kalorien pro Tag. Dennoch sind die Haushaltspflichten, das Fußbodensäubern zum Beispiel, oft schwerer als manche von Männern, verrichtete Industriearbeit.

Als das Institut nach Dortmund übersiedelte, lagen hier, im Zentrum der Schwerindustrie, neue Arbeiten für Dr. Lehmann „in der Luft“: Hitze, Lärm und Staub beeinträchtigen zusätzlich die Leistungsfähigkeit des Menschen. Neue Richtwerte für die Maximalbeanspruchung bei Arbeiten unter hohen Temperaturen wurden geschaffen, und der inzwischen zum Direktor des Instituts ernannte Forscher führte den Nachweis, daß Lärm zu nicht unerheblichen vegetativen Reaktionen des menschlichen Organismus führt. Heute ist die Lärmbekämpfung zu einer weltweiten Bewegung geworden.

Auch die leichten manuellen Tätigkeiten stellen der Wissenschaft vielfältige Aufgaben. Der begrenzende Faktor ist hier die Ermüdung. Sie entsteht an einem Organ, einem Muskel zum Beispiel oder einem Nervenzentrum, wenn dessen von der Natur begrenzte Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen, für die geforderte Tätigkeit nicht mehr ausreicht. Professor Lehmann hat sich auch dem Studium dieses komplexen Funktionszusammenhangs angenommen und Vorschläge zur Arbeitsplatzgestaltung gemacht.

Freilich ist die menschliche Gewohnheit, sich den Plagen und Unzugänglichkeiten des Alltags anzupassen, oft mächtiger als die Bereitschaft, sie zu beseitigen. Das lehrt schon ein Blick auf die Werkzeuge und Maschinen, die bei den herkömmlichen Berufen verwendet werden. Dazu gehört die seit Jahrhunderten in stets gleicher „unphysiologischer“ Form gefertigte Eisensäge ebenso wie die moderne Bügelmaschine, an der ein Arbeiter im Stehen drei verschiedene Fußhebel betätigen muß. Lehmann bemüht sich seit langem, den Konstrukteuren und Betriebsingenieuren das ABC der Arbeitsphysiologie nahezubringen.