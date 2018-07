Inhalt Seite 1 — GHH - eine Art Investmentfonds Seite 2 Auf einer Seite lesen

Trotz der reichlich pessimistischen Äußerungen, welche die Verwaltung der Gutehoffnungshütte Aktienverein (GHH), Nürnberg/Oberhausen, vor Jahresfrist über die zu erwartende Dividende gemacht hatte, hat sich das Unternehmen entschlossen, eine Erhöhung des Ausschüttungssatzes von 12 auf 14 % vorzunehmen. Dividendenberechtigt ist diesmal noch das alte Kapital, das im Berichtsjahr 1959/60 von 83 auf 125 Mill. DM aufgestockt worden ist. Gerade die Sorge, nach der damals noch bevorstehenden Kapitalerhöhung eine bessere Dividende nicht durchhalten zu können, war im Vergangenen Jahr das Hauptargument der GHH-Verwaltung für die unveränderte Ausschüttung gewesen. Es wäre allerdings zumindest voreilig, wenn die Aktionäre nunmehr aus der jetzt erfolgten Heraufsetzung der Dividenden den Schluß ziehen würden, die Konzernverwaltung habe diese Sorge überwunden. Vielmehr ist man in Oberhausen eifrig bemüht, allzu kühne Dividendenträume weiterhin zu bremsen. Das entspricht nicht nur der Gepflogenheit des Hauses, sondern findet auch seine Begründung in der Ertragsrechnung dieses Geschäftsjahres, die in der Tat keinen Spielraum für einen hohen Dividendenertrag enthielt. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, daß der nächste Jahresabschluß wieder so ausfallen muß.

Bereits jetzt, ist zu übersehen, daß gewisse Ertragspositionen steigen werden, daß eine Reihe von Tochtergesellschaften ihre Dividenden für 1960/61, die bei der Konzernspitze erst im laufenden Jahr vereinnahmt werden, erhöht hat. In dem Jahresertrag des Berichtsjahres von 22 Mill.

DM sind Beteiligungserträge von 9,28 Mill. DM enthalten. Ebenfalls mit 10,3 Mill. DM ausgewiesene Organerträge – sie umfassen vorwiegend die Gewinne der Gutehoffnungshütte Sterkrade AG, der Ferro-Staal AG und Haniel Lugg GmbH – haben keine Tendenz zum Schrumpfen.

Im Berichtsjahr hat der GHH-Konzern wiederum auf der ganzen Linie erfolgreich gearbeite:.

Der Umsatz hat mit 3,6 (3,2) Mrd. DM – das entspricht einer Zuwachsrate von 12,3 % – einen neuen Höchststand erreicht. Der Ausfuhranteil hielt sich mit 36 % weiterhin auf dem hohen Niveau, dabei blieb der Export in Wirtschaftsräumei außerhalb der EWG und EFTA für die Struktur des Auslandumsatzes der GHH-Gruppe auch im Berichtsjahr bestimmend.

Die hohe Zuwachsrate ist von einigen wenigen Konzerntöchtern erzielt worden, wie z.B. der MAN, der Maschinenfabrik Eßlingen und der Ferro-Staal. Bei der Mehrzahl der GHH-Gesellschaften scheiterte eine weitere Expansion in der schon im Vorjahr reichen Vollbeschäftigung.

Auf die einzelnen Tätigkeitsberichte des Gesamtunternehmens entfallen folgende Umsatzanteile: Maschinen-Stahl-Fahrzeugbau 1,589 (1,405) Mrd. DM, Schiffbau 3,03 (3,21) Mill. DM, NE-Meta1lindustrie 5,35 (4,59) Mill. DM, Handel 7,48 (6,59 Mill. DM und Sonstiges 3,78 (3,19) Mill. DM. Die Innenumsätze des Konzerns fallen mit unverändert 6,4 %, das sind 2,27 Mill. DM, nach wie vor kaum ins Gewicht.