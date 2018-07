Von Hanns Meenzen

Nachdem es um die Reform der gesetzlichenKrankenversicherung zur Zeit etwas still geworden ist, soll nun die bereits über zwei Legislaturperioden vertagte Reform der gesetzlichen Unfallversicherung endlich Wirklichkeit werden. Es geht dabei im wesentlichen um die Behandlung der sogenannten Bagatellrenten und um die laufende Anpassung der Renten an die allgemeine Einkommensentwicklung. Damit greift das Prinzip der Rentendynamik nun auch auf die Unfallversicherung über, und, aus Gründen der Gleichbehandlung, wohl auch eines Tages auf die Kriegsopferversorgung. So selbstverständlich diese „Ansteckung“ unter politischen Aspekten erscheint, so wenig ist sie es im Lichte sozialpolitischer Betrachtung, wird doch mit der Unfallrente ein Schadensersatz geleistet, nicht aber ein Lohnersatz.

Wer ist unfallversichert?

Bezeichnend für Konstruktion und historische Entwicklung der Unfallversicherung ist, daß viele Menschen überhaupt nicht wissen, daß sie gegen Unfälle versichert sind, zahlen sie doch auch keinerlei Beiträge dafür. Es sind ausschließlich die Unternehmer, die mit einer Umlage in Höhe von reichlich 1 % der Lohnsumme belastet werden und die auf diese Weise ihre zivilrechtliche Haftpflicht ablösen und die Leistungspflicht auf die Berufsgenossenschaften als Träger der Unfallversicherung verlagern.

In grauer Vorzeit heutigen sozialstaatlichen Denkens konnten verletzte Arbeitnehmer einen zivilrechtlichen Schadensanspruch nur dann geltend machen, wenn es ihnen gelang, vor Gericht ein Verschuldendes Arbeitgebers zu beweisen. Das Reichshaftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871 dehnte die Unternehmerhaftpflicht in „Bergwerken, Steinbrüchen, Gruben und Fabriken“ auch auf diejenigen Fälle aus, in denen ein Bevollmächtigter des Unternehmers beschuldigt werden konnte. Diese ebenfalls noch völlig unbefriedigende Regelung entfiel erst durch das Unfallversicherungsgesetz vom 6. April 1884, mit dem die zivilrechtliche Haftpflicht des Unternehmers abgelöst und eine auf öffentlich-rechtlichem Zwang beruhende Gesamthaftung aller Unternehmer begründet wurde.

Die damit ins Leben tretenden „Berufsgenossenschaften“ der Unternehmer übernahmen als Zwangsgenossenschaften des öffentlichen Rechts die Aufgaben der Unfallversicherung, wurden also zuständig für Unfallverhütungsmaßnahmen und hatten bei Eintritt eines Arbeitsunfalles den Versicherten und ihren Hinterbliebenen Entschädigungen in Form von Heilverfahren, Berufsfürsorge und Geldleistungen zu gewähren. Nach und nach wurden diesem Zwang alle gewerblichen Betriebe, die Landwirtschaft und die Seeschiffahrt unterstellt und später auch die kaufmännischen und verwaltenden Teile der versicherten Betriebe sowie die Besucher von Lehrwerkstätten, Fachschulen, Schulungskursen usw. Im Jahre 1925 werden dann auch Berufskrankheiten und Wegeunfälle den Betriebsunfällen gleichgestellt und 1942 traten an die Stelle des Katalogs der versicherten Betriebe versicherte Personengruppen.

Mit diesem Übergang von der Betriebs Versicherung zur Personenversicherung änderte sich zwar nicht die Organisation der Versicherungsträger und die Aufbringung der Mittel durch die Unternehmer, wohl aber war durch die Anerkennung auch der Wegeunfälle und der Berufskrankheiten der Bereich dessen verlassen, für den man billigerweise noch den Unternehmer haftpflichtig machen konnte. Bezeichnend für den Trend ist die seit 1949 eingeführte Schadensersatzpflicht auch bei selbstverschuldeten Wegeunfällen und die jüngste Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, auch Unfälle des Arbeitnehmers auf dem Wege zum Lohnkonto bei Sparkasse oder Bank als Wegeunfälle im Sinne der Unfallversicherung anzuerkennen.