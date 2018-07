Von Robert Strobel

Die Ermittlungen des parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Düsseldorf über den Kilb-Prozeß nehmen einen für den Bonner Landgerichtspräsidenten Dr. Becker peinlichen Verlauf. Zwar belastet das bisherige Ermittlungsergebnis auch andere, aber keinen so schwer wie ihn.

Der vom Landtag trotz manchen Widerspruchs schließlich eingesetzte parlamentarische Untersuchungsausschuß soll drei Fragen klären: 1. Ob der Bonner Landgerichtspräsident Dr. Becker das Bestechungsverfahren gegen den früheren persönlichen Referenten des Bundeskanzlers, Ministerialrat Kilb, in nicht zulässiger Weise beeinflußt habe; 2. ob durch bestimmte, in ihrer Kumulierung verdächtig erscheinende Vorgänge eine peinliche Optik entstanden sei und 3. ob unrichtige Aussagen gemacht wurden.

Der Fall Kilb war seinerzeit der Ersten Strafkammer des Bonner Landgerichts zugeteilt, deren Vorsitzender Landgerichtsdirektor Quirini ist. Nun gilt aber Quirini, dem die Öffentlichkeit während des Blankenhorn-Prozesses das Zeugnis eines furchtlosen, unbestechlichen Richters ausgestellt hatte – ein Eindruck, der freilich durch die spätere Kritik des Bundesgerichtshofs an dem Urteil in diesem Prozeß überschattet würde – als ein unbequemer Mann. Es kam also zu Bestrebungen, den Fall Kilb einer anderen, nicht zuletzt zu diesem Zweck neu gegründeten, Kammer zuzuweisen. Mitten im Jahr. wurde damals plötzlich eine neue Geschäftsverteilung beschlössen, die – welch erstaunlicher Zufall – just so beschaffen war, daß der Fall Kilb nicht mehr zu der bisher für ihn zuständigen Kammer Quirinis gehörte. Da fanden überdies Unterredungen des Landgerichtspräsidenten mit den Mitgliedern der neuen Kammer statt, die sonst keineswegs üblich sind. Ließ sich noch für jeden einzelnen dieser Vorgänge eine einigermaßen plausible Erklärung finden, so mußte ihre Häufung doch Verdacht erregen.

Der Verdacht hat sich nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis als begründet erwiesen. Landgerichtspräsident Becker hat Aussagen gemacht, die zu denen der Bonner Landgerichtsdirektoren Vohwinkel und Schröder in nicht zu überbrückendem Kontrast stehen. Becker nämlich erklärte, er habe nie versucht, Quirini direkt oder indirekt von dem Vorsitz der Ersten Strafkammer zu entfernen. Vohwinkel und Schröder hingegen sagten das Gegenteil aus: Vohwinkel eindeutig mit der Beschuldigung, Beckers Aussage sei falsch, Schröder etwas reservierter, dafür aber im Ton ätzende Ironie.

Landgerichtspräsident Becker hatte weiter ausgesagt, er habe nie versucht, sich über den Gang des Verfahrens gegen Kilb Kenntnis zu verschaffen und er habe nie den Entwurf zum Einstellungsbeschluß des Kölner Oberlandesgerichts in Händen gehabt, bevor der Beschluß der Staatsanwaltschaft zugestellt und ihm Rechtskraft erwachsen sei. Inzwischen scheint aber erwiesen zu sein, daß Becker, ehe noch die Staatsanwaltschaft den Beschluß kannte, den Justizminister Flehinghaus über den Einstellungsbeschluß informierte. Auch die anfängliche Behauptung Beckers, er habe nie die neu gebildete Kammer vor der Entscheidung in der Sache Kilb geschlossen bei sich empfangen – eine Aussage, die von zwei Richtern des Bonner Landgerichts bestätigt wurde –, hat sich inzwischen als unrichtig erwiesen.

Bereits im gegenwärtigen Untersuchungsstadium drängt sich die Frage auf, ob Landgerichtspräsident Becker nach diesen Ermittlungen noch im Amt bleiben kann. Nach Paragraph 31 des Richtergesetzes kann ein Richter in ein anderes Richteramt, in den einstweiligen oder in den Ruhestand versetzt werden, "wenn Tatsachen außerhalb seiner richterlichen Tätigkeit eine Maßnahme dieser Art zwingend gebieten, um eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege abzuwenden". Dr. Becker hat in Ausübung seiner Verwaltungsbefugnisse Tatsachen geschaffen, die den Bereich dieses Paragraphen offensichtlich berühren.