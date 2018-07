Wie die meisten großen Stahlerzeuger der Bundesrepublik, so bleibt auch die Hüttenwerk Oberhausen AG, Oberhausen, diesmal bei ihrer Vorjahrsdividende. Die Hoag schüttet für das Geschäftsjahr 1960/61 wiederum 12 (12) % aus. Das ist dennoch mehr als im vergangenen Jahre; denn die 52 Mill. DM jungen Aktien aus der Kapitalerhöhung vom Januar 1960 sind erstmals für ein ganzes Geschäftsjahr dividendenberechtigt. Damit steigt der Betrag, den die Gesellschaft ausschüttet, immerhin um gut 3 Mill. auf 31,19 (28,08) Mill. DM. Mit einem auf den Umsatz bezogenen Dividendenanteil von 2,89 % kann sich die Hoag-Verwaltung durchaus guten Gewissens bei ihren Aktionären sehen lassen. Diese Ausschüttungsquote ist in der westdeutschen Montanindustrie bemerkenswert hoch. Wenn dabei außerdem noch berücksichtigt wird, daß die Hoag als reine Montangesellschaft im Berichtsjahre nicht wieder so überragend gut abgeschnitten hat wie im vorangegangenen Boomjahr 1959/60, so darf das Unternehmen mit Fug und Recht das Lob einer aktionärfreudigen Dividendenpolitik in Anspruch nehmen.

Es ist andererseits aber auch nicht zu übersehen, daß das Oberhausener Hüttenunternehmen die im Zeichen des Montanbooms erreichten Höchstziffern des vorangegangenen Geschäftsjahres vergleichsweise gut gehalten hat. Lediglich die Zuwachsraten sind auf der ganzen Linie erheblich zusammengeschrumpft. Doch das konnte auch nicht anders erwartet werden. Die absoluten Produktions- und Umsatzzahlen sind weiter angestiegen. Der Freudumsatz der gesamten Hoag-Gruppe betrug im Berichtsjahre 1,053 (1,045) Mrd. DM. Zwar ist der Bergbau-Umsatz mit 197 (201) Mill. DM im Berichtsjahre leicht rückläufig gewesen, aber die Hütte allein konnte diese Einbußen mehr als kompensieren, indem sie ihren Umsatz nochmals auf 856 (844) Mill. DM ausgeweitet hat. Stärker als der Umsatz sind die Produktionsziffern angestiegen. Hier gab es auf der ganzen Linie neue Rekorde.

Das gilt auch für die Hoag-Zechen, die mit 4,693 (4,646) Mill. t Kohle und 1,801 (1,715) Mill. t Koks trotz allgemein anhaltender Absatzschwierigkeiten im Bergbau die Vorjahrszahlen überrundet und damit besonders deutlich ihre Funktion als Versorgungszechen der Hütte demonstriert haben. Die Erzeugungszahlen der Hütte lagen für Roheisen bei 1,829 (1,687) Mill. t, Rohstahl bei 2,190 (2,059) Mill. t und für Walzstahl 1,574 (1,521) Mill. t. Die Rohstahlkapazität des Unternehmens hat jetzt 2,5 Mill. Jahrestonnen überschritten:

In den mündlichen Erläuterungen zum Jahresabschluß wurde von der Verwaltung betont, daß nicht nur die Umsatzsteigerung hinter der Produktionsausweitung zurückgeblieben ist, sondern daß auch die Erträge nicht in gleichem Maße gestiegen sind wie die Umsätze. Erlöseinbußen, vor allem im Exportgeschäft, hätten die Ertragslage ungünstig beeinflußt, heißt es im Geschäftsbericht, jedoch konnte ein Teil der Kostensteigerungen, die sich u. a. durch eine Erhöhung der Personalaufwendungen ergeben haben, durch Rationalisierungsfortschritte sowie durch einen Rückgang der Erzpreise aufgefangen werden.

Wie für den Umsatz des Unternehmens, so spielt auch in der Ertragsrechnung das Hüttenwerk die entscheidende Rolle. Allerdings – so wird in Oberhausen nachdrücklich betont – muß im Hoag-Bereich der Stahl nicht die Kohle „subventionieren“; denn auch der Bergbau schneidet noch mit einem Plus ab. Aus dem Ergebnis ist diesmal der „Anderen Rücklage“ ein Betrag von 10 (14) Mill. DM zugewiesen worden. Daß der Ertragssteueraufwand erheblich – von 64,91 auf 52,30 Mill. DM – zurückgegangen ist, kann nicht ausschließlich als Indiz für ein schlechteres Ergebnis gewertet werden. Hierfür ist nicht nur die Erhöhung des Ausschüttungsbetrages, sondern vor allem auch die Stärkung der Abschreibungen von 81,0 auf 84,90 Mill. DM verantwortlich.

Das Investitionsprogramm der Hoag umfaßt gegenwärtig 160 Mill. DM, davon entfällt der Löwenanteil, nämlich 125 Mill. DM, auf die Hütte und 36 Mill. DM auf den Bergbau. Zu diesem Thema konnte die Hoag-Verwaltung mit einer bemerkenswerten Information aufwarten. Um als traditioneller Feinblecherzeuger nicht ins Hintertreffen zu geraten und um aber andererseits durch den Neubau eines eigenen Breitband- und Kaltwalzwerkes nicht die ohnehin zu erwartenden Überkapazitäten zu verstärken, wird sich die Hoag mit anderen Montanunternehmen „arrangieren“. Im Gespräch sind die August-Thyssen-Hütte und Mannesmann, die beide je eine neue Breitbandstraße bauen wollen. nmn.