Offener Gegensatz zwischen sozialistischen Intellektuellen und ihren Parteipolitikern?

Aufruhr in der SPD: Der Sozialistische Studentenbund (SDS) war wegen zu starken Linksdralls von der SPD mehrfach zur Ordnung gerufen und schließlich die Mitgliedschaft in dieser Organisation und ihrer Förderer-Gesellschaft als unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der SPD erklärt worden. Daraufhin traten mehrere bekannte Professoren aus der SPD aus, unter ihnen Wolfgang Abendroth, Marburg, Ossip Flechtheim, Berlin, beide Professoren für wissenschaftliche Politik. Heinrich Düker, Direktor des Psychologischen Instituts in Marburg; Georg Wünsch, Theologe in Marburg; Heinz Maus, Direktor des Soziologischen Seminars Marburg; Heinz-Joachim Heydorn, Präsident der Pädagogischen Hochschule in Frankfurt. Die Betroffenen behaupten, die Sozialdemokratische Partei sei so pragmatisch – einige sagen, so opportunistisch – geworden, daß in ihr für Intellektuelle kein Platz mehr sei. Die SPD-Führung entgegnet, der „Neuen Linken“ gehe es nur darum, die SPD von innen auszuhöhlen. Die Auffassung der Professoren, die aus der Partei ausgetreten sind, schildert hier Professor H. P. Bahrdt, Soziologe an der TH Hannover. Herbert Wehner, der stellvertretende Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, antwortet ihm:

Plädoyer für die Rebellen

Es ist schwer zu sagen, ob die SPD-Parteiführung mit ihrem Ultimatum darauf spekulierte, daß die Betroffenen nachgeben würden, oder ob sie bewußt in Kauf nahm, vielleicht sogar wünschte, einen Teil ihrer jungen Intellektuellen und auch der alten Mitglieder, die wie etwa Wolfgang Abendroth ihre Treue zur SPD mit Verfolgung in der Nazizeit und in der sowjetischen Besatzungszone bezahlt haben, loszuwerden.

In dem offiziellen Kommentar des SPD-Pressedienstes, der jene Maßnahmebegründete, ist von der Notwendigkeit die Rede, sich von Gruppen abzugrenzen, „deren Anspruch auf Führung, deren Aktivität und subversiver Ehrgeiz im umgekehrten Verhältnis zu ihrer demokratischen Legitimation steht“. Weiterhin heißt es dort über den SDS: „1946 gegründet und bis 1958 ein angesehener politischer Studentenverband, geriet er Ende 1958 unter den dominierenden Einfluß einer Gruppe, die konsequent eine geistige Orientierung des SDS in Richtung des damals als Entwurf vorliegenden Godesberger Programms bekämpfte. In der Tagespolitik kritisierten diese Kräfte einseitig den Westen und verniedlichten oder entschuldigten die Diktatur des Kommunismus.“ Und ferner: „Der SDS ist heute kein politischer Studentenverband im Sinne des Wortes. Er ist eng verflochten mit Gruppierungen, die mit vielschichtigen und auch internationalen Verbindungen unter dem Begriff ‚Neue Linke‘ all jene Kräfte sammeln, die in den letzten Jahren gescheitert sind, weil ihre Verwandtschaft oder Abhängigkeit vom Kommunismus nur allzu früh recht deutlich wurde.“

Angesichts solcher Vorwürfe scheint die harte Maßnahme des Partei Vorstandes auf den ersten Blick gerechtfertigt zu sein. Keine demokratische Partei kann es sich heute leisten, östlich gesteuerte und beeinflußte Gruppen in ihren Reihen zu dulden. Bei näherem Nachdenken aber erweist es sich dann doch als verwunderlich, daß der Kommentar an keiner Stelle den Vorwurf erhebt, der SDS und die Sozialistische Förderer-Gesellschaft seien kommunistische Tarngruppen. Es wird lediglich alles getan, um diesen Eindruck zu erwecken.

Die Verfasser haben sehr wohl gewußt, warum sie soviel Vorsicht walten ließen. Seit dem Frankfurter Kongreß 1959, der den sozialistischen Studenten die Bezeichnung „Trojanische Esel“ einbrachte und dessen radikale Beschlüsse „für Demokratie – gegen Militarismus und Restauration“ tatsächlich durch die Wortführung einer linken Außenseitergruppe zustande gekommen waren, hatte sich der SDS nämlich systematisch von den Linksradikalen gelöst. Er hatte immer wieder seine Solidarität mit der SPD bekundet, ja sich sogar zum Godesberger Programm bekannt, was für linke Intellektuelle wirklich nicht leicht ist, und schließlich sich deutlich gegen die DFU und andere Versuche, eine neue Partei links von der SPD zu gründen, abgegrenzt.