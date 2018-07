DÜSSELDORF (Schauspielhaus)

FRANKFURT/MAIN (Kleines Haus)

MÜNCHEN (Kammerspiele):

„Andorra“ von Max Frisch

Drei Bühnen haben an demselben Abend die deutsche Erstaufführung des jüngsten Stücks von Frisch herausgebracht.

Zur Düsseldorfer Aufführung bemerkt Helmuth de Haas in der Welt: „Betroffenheit und Begeisterung mischten sich im Parkett. Immer wenn einer der Andorraner mit seiner Stahlrohrstütze... aus dem Dunkel an die Rampe getreten war, um seinen Anteil an der wachsenden Schuld zu leugnen, gab es Applaus. Man pochte nicht auf schlechtes Gedächtnis. Man arbeitete mit.“

Unter der Regie von Reinhart Spörri spielte Karl-Heinz Martell die Hauptrolle des Andri. In weiteren Rollen: Karl Maria Schley (der Lehrer), Adolf Dell (der Doktor), Peter Kuiper (der Soldat), Hannelore Fischer (Barblin).