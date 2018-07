Die Wertpapiersteuer ist ein Anachronismus. Darüber gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Sie wurde in den dreißiger Jahren in erster Linie eingeführt, um die Anleihen der öffentlichen Hand gegenüber Industrieobligationen zu bevorzugen. Heute ist es sinnlos geworden, Industrieobligationen zu diskriminieren. Die Industrie ist auf Schuldscheindarlehen übergegangen. Sie erspart damit auf legale Weise die Wertpapiersteuer. Diese Entwicklung wird aus kapitalmarktpolitischen Gründen bedauert.

Damit ist es nicht getan. Noch schlimmer sind die Auswirkungen der Wertpapiersteuer seit der Einführung ausländischer Aktien an deutschen Börsen. In einem Pauschalierungsverfahren schätzt der Fiskus den zu erwartenden Umlauf der jeweils an einer deutschen Börse einzuführenden Auslandsaktie. Davon erhebt er 2 1/2%. Das verärgert die ausländischen Gesellschaften. Denn einmal ist es eine ganze Menge Geld, und zum anderen sind sie der Auffassung, daß die Einführung von Auslandsaktien im deutschen Interesse liegt. Damit haben sie völlig recht. Die sich im Integrationsprozeß vollziehende Kapitaldurchdringung darf nicht auf einer Einbahnstraße verlaufen und zu einer Überfremdung der deutschen Industrie führen. Das alles sind gewichtige Gründe, die gegen die Wertpapiersteuer sprechen. Eigentlich sollten sie durchschlagen, zumal das Aufkommen mit 1,2 Mill. DM im Jahre 1961 gänzlich uninteressant war. Trotzdem ist es bisher nicht gelungen, die Wertpapiersteuer aufzuheben. Das liegt an einer bürokratischen Verfilzung. Die Wertpapiersteuer ist eine Bundessteuer. Aber ihr Aufkommen fließt den Ländern zu. Wird sie aufgehoben, dann geschieht dies im Interesse der Bundespolitik. Das wollen sich die Länder bezahlen lassen. Darüber wurde verhandelt. Zu einer Einigung kam es nicht. Man wäre vielleicht weiter gekommen, wenn die Wertpapiersteuer nicht zu den übrigen Kapitalverkehrssteuern in das Harmonisierungsverfahren der EWG hineingezogen worden wäre. Die Italiener kennen diese Abgabe, die Franzosen nicht, die Deutschen möchten sie abschaffen. Das muß auf einen Nenner gebracht werden. Darüber verhandelt man in Brüssel. Ein Ende der Gespräche ist nicht abzusehen. Es handelt sich hier um eine „nebensächliche“ Angelegenheit. Die Geschäftsbanken, die für das Funktionieren der Wertpapierbörsen Sorge tragen müssen, sind anderer Meinung, der Bundesverband des privaten Bankgewerbes ist bei Finanzminister Starke vorstellig geworden und hat ihn gebeten, endlich über den Schatten seines Ministeriums zu springen und eine Lösung der praktischen Vernunft herbeizuführen. W. R.