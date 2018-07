Zwei Industrieriesen der britischen Wirtschaft mit beträchtlichen Interessen im Ausland sind zu einem Ringkampf angetreten. Der größte britische Chemiekonzern, die Imperial Chemical Industries Ltd. (I. C. I.), will den größten britischen Kunstfaserkonzern, die Courtaulds Co., auf die Knie zwingen, nachdem jahrelang andauernde, mehr oder minder freundschaftliche Verhandlungen gescheitert sind. Beide Gesellschaften kontrollieren miteinander die bereits mit Überkapazitäten ausgestattete und trotzdem rasch anwachsende Kunstfaserproduktion Großbritanniens. Sie teilen sich hierbei auch hälftig in den Besitz des einzigen Nylonproduzenten, der British Nylon Spinners Co. Trotzdem sind sie Konkurrenten: Die I. C. I. produziert Terylen, während sich die Courtoulds Co. neuerdings auf Courtelle verlegt hat, für das der Rohstoff Acrylonitril ist. Nur technisch erfahrene Sachverständige werden die Unterschiede zwischen den von Jahr zu Jahr wechselnden und zahlreicher werdenden Produkten von Rayon bis Nylon, von Zellulose- und synthetischen Fasern, von Orion, Dacron, Acrilan, dem (deutschen) Perlon und Dralon und anderen -ons, ihre Vor- und Nachteile kennen. In einigen Fällen besteht lediglich ein Unterschied in der Handelsmarke, während die Produktionsprozesse einander gleichen oder ähneln. Darum kommt es auch zu Überkapazität, wilder Konkurrenz und Patentprozessen zwischen den internationalen Großkonzernen.

Fusionen freiwilliger und unfreiwilliger Natur werden, durch das Eiltempo in der technischen Entwicklung, die Überkapazität, Überproduktion, Überangebot und, im circulus vitiosus, Überinvestitionen und Überkapitalisierung erzeugt, erzwungen. Der dann anschließende Prozeß wird – manchmal euphemistisch – Rationalisierung genannt, die Senkung der Produktionskosten und Preisverbilligung herbeiführen soll. Diese Begründung – wenn auch unterschiedlich ausgelegt – sollte wirtschaftlich-philosophisch für den von der I. C. I. angeregten Zusammenschluß mit der Courtaulds Co. maßgebend sein. Praktisch gesehen will die I. C. I. unter der dynamischen Initiative ihres neuen Vorsitzenden Paul Chambers die Konkurrenz, die ihr gleichzeitig Grundstoffe und Farben abkauft, einfach „schlucken“. Die I. C. I. machte darum zunächst ein Angebot auf eine Übernahme („Take-over“ nennt sie die City, wenn es sich nicht um eine Transaktion unter „Gleichrangigen“ handelt) der Courtaulds-Aktien, für deren vier sie drei eigene Aktien geben wollte. Wäre die Courtaulds-Verwaltung auf diesen Vorschlag Nr. 1 eingegangen, dann hätte dieser Übergang der Kontrolle an die I. C. I. deren Aktionäre rund 2025 Millionen DM gekostet – immerhin ein Sümmchen, das auch die I. C. I. mit ihrem Aktienkapital von rund drei Milliarden DM (kursmäßig mit 8,7 Milliarden DM bewertet) nicht aus ihrer Westentasche aufbringen kann.

In diesem Spiel um Milliarden muß man anhören, welche Für und Wider von beiden Seiten vorgebracht werden; es handelt sich nicht um irgendwelche privilegierten Ansichten, die nur für diesen jetzt in einen Majoritätskampf höchsten Grades übergehenden Fall, für die britische Kunstfaserindustrie allein oder aber für die britische Wirtschaft im allgemeinen charakteristisch wären. Würde dies zutreffen, dann wäre dieses Ringen um die Beherrschung der Kunstfaserindustrie nur eine nationalwirtschaftliche und auch politische Angelegenheit – dies deshalb, weil das Thema monopolartiger Tendenzen eines großen privaten Industriekonzerns ohne Zweifel zu hitzigen Debatten im Unterhaus führen wird. Einige Abgeordnete verlangen bereits eine öffentliche Untersuchung. Es geht aber um andere Dinge, die international beachtenswert sind.

Die I.C.I. erklärt, Rationalisierung und die mit ihr zusammenhängende Konzentration der Produktion müßten jetzt oberster Grundsatz der britischen Industrie – nicht nur der chemischen und der Textilindustrie – werden. Es wäre schon reichlich spät geworden, um die erforderlichen Vorbereitungen für den kommenden schweren Wettbewerb auf Gedeih oder Verderb zu bestehen, welchen Großbritannien auf zwei Fronten zu führen haben wird: gegenüber der auf die britischen Absatzmärkte im In- und Ausland vordrängenden amerikanischen Konkurrenz sowie gegenüber dem hohen Konkurrenzpotential der EWG, gleichgültig, ob Großbritannien dieser beitreten wird oder nicht.

Die I.C.I. will aber Courtaulds vor allem schlucken, weil sie für eine vertikale Entwicklung in ihrer Gruppe eintritt. Demgegenüber stellen sich Courtaulds auf den Standpunkt der horizontalen Schaltung, die lediglich an die Zusammenlegung von Betrieben gleichgearteter Produktion denkt. Sie weisen darauf hin, daß sie für ihre synthetische Faser Courtelle, mit der sie über andere Produkte zu siegen hoffen, den Grundstoff Acrylonitril um fast die Hälfte billiger von der amerikanischen Konkurrenz der I.C.I. beziehen. Auf diesen Einwand erwidert Mr. Chambers der I.C.I, man wisse doch, daß die Amerikaner infolge ihrer eigenen Überkapazität ihre Überproduktion zu Dumpingpreisen auf die Auslandsmärkte werfen. Er verschweigt, daß sich die I.C.I. die Kontrolle über Courtaulds auch sichern will, um einen unzuverlässig werdenden Abnehmer an sich zu binden. Fast in allen Industrieländern ist ein solcher Konzentrationsprozeß der Versuche, Märkte gegen fremden Einbruch abzuriegeln, im Gange.

Die Herren der I.C.I. sind bisher nicht gewohnt gewesen, in ihren Wünschen auf Widerstand zu stoßen. Die Verwaltung der Courtaulds hat aber einen Vorsitzenden, Sir John Hanbury-Williams, der Diktate ablehnen kann. So kam es dazu, daß Courtaulds diese Offerte von 180 Mill. £ (die obenerwähnten 2025 Mill. DM) als unzureichend erklärte und überhaupt von einer Zusammenlegung mit der I.C.I. nichts wissen wollte. Obwohl sein Gegenspieler Paul Chambers seine Umtauschoffene als „final, final“ bezeichnet hatte, erhöhte er sie nach dem Widerstand Sir Johns in einem Vorschlag Nr. 2 auf 200 Mill. £, also rund 2 1/4 Milliarden DM, nur um einen zweiten Nasenstüber von der Courtaulds-Verwaltung einzukassieren...

Damit hat das Ringen um die Aktienmajorität der Courtaulds – der größte Majoritätskampf, den Großbritannien bisher erlebt – eingesetzt. Es gibt keinen Schiedsrichter. Die ganze Finanzwelt, die Großaktionäre (unter ihnen an der Spitze die Prudential Assurance sowie die Anglikanische Kirche – jawohl, die Kirche), die Großbanken, aber auch die Regierung sehen dem Versuch, mindestens 90 % der etwa 80 Millionen ausgegebenen Courtaulds-Aktien in I.C.I.-Besitz zu bringen, mit Spannung zu. Die Regierung hat keine gesetzlichen Handhaben zum Eingreifen. In Großbritannien gibt es kein Antitrust- oder Anti-Karteü-Gesetz nach amerikanischem oder kontinentalem Muster. Macmillan wird sich deswegen, im Unterhaus gegenüber der angreifenden Opposition zu verteidigen haben.

Das Groteske in diesem Falle ist, daß die Entscheidung bei den Aktionären der Courtaulds Co. liegt, an die jetzt Mr. Chambers über die Köpfe der Verwaltung dieser Gesellschaft um Annahme; seines Vorschlages appelliert. Es wird also der Börsenkurs entscheiden und nicht die Erwägung, ab zwecks Eroberung eines Platzes an der Sonne der EWG das Aufgehen der Courtaulds Co. Inder I.C.I. zweckmäßig ist oder nicht. Der Sieg ist ungewiß. Gewinnt ihn die I.C.I., dann kann es auch für sie ein Pyrrhus-Sieg werden; denn – abgesehen von Rentabilitätserwägungen, die im Zeichen des verordneten Dividendenstopps ohnehin einen sehr papierenen Charakter haben – ergibt sich die Frage, ob ein zusätzliches Placement von I.C.I.-Aktien im heutigen Kurswert von 200 Mill. £ marktmäßig ohne große Kurseinbußen überhaupt möglich ist. Darum gibt es schon heute auf der Londoner Stock Exchange nicht wenige, die die führende britische Industrieaktie – wie man im Börsenjargon zu sagen pflegt – „spritzen“. Behält Mr. Chambers recht, daß in spätestens acht Wochen die Entscheidung gefallen sein werde, dann wird man wissen, wer für dieses Spiel die Zeche bezahlt. Verliert die I.C.I., dann hat sie nicht nur einen Prestigeverlust einzustecken, sondern läuft auch Gefahr, daß der Spieß – ihr Tadel an der Geschäftsführung der Courtaulds – gegen sie umgedreht wird.