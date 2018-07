Wer zu Beginn dieser Woche die Börsenberichte der Banken und die "Prognosen" der sogenannten Informationsdienste aufmerksam verfolgte, konnte unschwer eine gewisse Einheitlichkeit in der Beurteilung der Börsenlage feststellen. Keine Stelle wagte, den schwergeprüften Aktionären schon für die allernächste Zukunft eine Besserung der Großwetterlage auf dem Aktienmarkt zu versprechen. Allerdings sei – so konnte man mehrfach lesen – das gegenwärtige Kursniveau für die langfristig gedachte Anlage erfolgversprechend. Vielleicht könne man sogar schon zum Jahresende höhere Kurse als heute sehen. Der langfristige Optimismus gründet sich im wesentlichen darauf, daß die Konjunktur in absehbarer Zeit wieder voll erblühen werde, spätestens wenn der "Großmarkt" EWG funktioniere. Ein "Wirtschaftsdienst" versäumt es nicht, seine Leser auf die inflationären Gefahren der Zukunft aufmerksam zu machen: "Die Verteuerungserscheinungen auf allen Gebieten, die im Wahljahr weniger zu beobachten waren, zeigen sich jetzt deutlicher. Die Bewertung der Aktienkurse wird in absehbarer Zeit mit der Verteuerung mitziehen, weil man über Aktien einen Ausgleich für einen Kaufkraftschwund erwarten darf. Das auch dann, wenn die Gewinne der Unternehmungen nicht laufend höher werden!"

Langfristig kann also nichts passieren, aber kurzfristig ist von der Börse nichts zu erwarten – so meint man. Die Folge dieser "einheitlichen" Beurteilung ist eine nahezu totale Zurückhaltung der inländischen Käuferschichten, die nur dann aus ihrer Reserve herausgebracht werden können, wenn "Novitäten" angeboten werden. Es gibt eben immer Leute, die überall "dabei" sein müssen. Davon profitiert auch der Brauerei-Fonds, von dem man nunmehr allerdings viel erwartet. Auch die Aktien der Ford Motor Company, die jetzt über ein Bankenkonsortium vertrieben werden, finden im deutschen Publikum bereitwillig Aufnahme. Zumal man gegenüber dem New Yorker Kurs einen Nachlaß von 2 % erhält und der Käufer überdies die teuren Spesen in New York spart. Bei der Ford-Aktie kann man sich eine Rendite von 3 1/2 % ausrechnen. Der Kurs liegt bei knapp 104 Dollar. Immerhin handelt es sich um eine gut fundierte Gesellschaft. Ihre Rücklagen machen mehr als das Zehnfache des Aktien-Kapitals aus. Ob sich der Kurs aufwärtsentwickeln wird, hängt mit dem weiteren Verlauf der amerikanischen Konjunktur zusammen – aber auch davon ab, wie die Börse auf den bevorstehenden Split im Verhältnis 1:1 reagieren wird. Meist ruft ein solcher Split zusätzliche Nachfrage hervor.

Der Verkauf der US-Ford-Aktien wird dem deutschen Kapitalmarkt 80 bis 100 Mill. DM entziehen. Rechnet man dazu den ständigen Mittelentzug durch Anleihen und durch die nach und nach durchzuführenden Kapitalerhöhungen (zuletzt Bayer), dann wird deutlich, daß dem Aktienmarkt insgesamt keine zusätzlichen Antriebskräfte zur Verfügung stehen können. Aufwärts geht es zur Zeit nur bei den "Modepapieren", von denen sich die Spekulation noch einiges verspricht. Dazu zählen weiterhin die Aktien von Hoch- und Tiefbau, die in den letzten Tagen beträchtliche Kursgewinne erzielen konnten. Bei den Standardaktien gab es die üblichen Schwankungen, aber keine grundlegenden Veränderungen.

Kurt Wendt