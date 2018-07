Inhalt Seite 1 — Bis zur Gelbsucht... Seite 2 Auf einer Seite lesen

gru/Köln

Wer glaubt, um verhaftet zu werden, müsse man ein rechter Bösewicht sein, der irrt. Bei Hildegard Langenberg, einer unbescholtenen Kölner Bürgerin, hätten ein paar falsch placierte alte Möbel schon um ein Haar ausgereicht...

Drei Stühle, ein wackliger Schrank und ein zusammengeklapptes Doppelbett standen auf dem Speicher, nicht in ihrer Wohnung. Das mißfiel ihrer Hausbesitzerin, der Gemeinnützigen Aktiengesellschaft für Wohnungsbau (GAG) in Köln. Sie schickte eine „Hausbesucherin“ – solche Damen prüfen im Normalfall, ob die Wohnungen saubergehalten werden – und forderte ihre Mieterin auf, den Speicher sofort zu räumen, denn: „Bei einer so billigen Wohnung kann der Speicher nicht als Abstellraum benutzt werden.“

Hildegard Langenberg fand das unlogisch. Sie ließ die Möbel auf dem Speicher stehen und begleitete ihren Mann am folgenden Tag auf eine Auslandsreise. Aber immerhin versprach sie: „Nach der Reise lasse ich die Möbel wegbringen.“

Als sie nach drei Monaten zurückkehrte, händigte man ihr auf der Post einen gerichtlichen „Kostenfestsetzungsbeschluß“ über 24,75 DM aus. Dem entnahm sie, daß sie während ihrer Abwesenheit. vom Kölner Amtsgericht rechtskräftig verurteilt worden war. Weswegen, das wußte sie nicht. Die Klageschrift und das Urteil waren bereits wieder an das Gericht zurückgegangen: „Empfänger verreist.“ Nur die Rechnung war liegengeblieben.

Hildegard Langenberg war noch nicht 24 Stunden in der Wohnung, da erschien auch schon der Gerichtsvollzieher, um die 24,75 DM zu pfänden. Das ging der Frau zu weit. Sie nahm sich einen Rechtsanwalt und beantragte bei Gericht die „Wiedereinsetzung in den vorigen Stand“.

Daraufhin drohte ihr die „Gemeinnützige“ mit einem Verfahren wegen Meineid. Sie sei gar nicht verreist gewesen, hieß es. Denn die eingeschriebene Aufforderung, den Speicher zu räumen, sei mit dem Vermerk zurückgekommen: „Annahme verweigert.“ „Wer hat denn die Annahme verweigert, wenn die Wohnung leer warf“ fragte die Gegenpartei entrüstet.