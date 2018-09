Inhalt Seite 1 — Der Luftomnibus fehlt noch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Bundesrepublik hat ein Schienen- und Straßennetz, wie man es so dicht kaum sonstwo in Europa oder Übersee findet. Daher hieß es auch lange Zeit, ein Nahflugverkehr in diesem Gebiet sei Nonsens. Dies widerlegt zu haben, ist das Verdienst zweier Unternehmen.

In den letzten zwei Jahren haben die beiden Pioniere des Nahluftverkehrs, die Deutsche Taxiflug GmbH in Mannheim und die Deutsche Nahluftverkehr AG in Köln, über 70 000 Personen (22 700 im Jahre 1960 und fast 50 000 im Vorjahr) befördert. Ende des letzten Jahres haben sich die beiden Unternehmen zur Air Lloyd Deutsche Nahluftverkehr AG zusammengeschlossen, um künftig gestärkt gemeinsam zu marschieren.

Diese bewundernswerte Aktivität und Risikofreudigkeit kann indessen keineswegs darüber hinwegtäuschen, daß beide Unternehmen bisher nur Geld investiert und verloren, jedoch nichts gewonnen haben – abgesehen von einem Schatz praktischer Erfahrungen. Und diese Erfahrungen besagen, daß es in der Bundesrepublik – abgesehen von der „Inselhüpferei“ – zahlreiche lohnende Strecken gibt, die in ein Nahluftverkehrsnetz einbezogen werden könnten.

Das oft zitierte dichte Straßennetz erweist sich mit zunehmender Motorisierung als denkbar ungeeignet für die Erfordernisse eines „Schnellverkehrs“. Zweifellos quält sich ein großer Prozentsatz der künftigen Flugpassagiere heute noch über verstopfte Bundesstraßen. Das Geheimnis, den Nahluftverkehr existenzfähig zu machen, liegt also darin, den passionierten Autofahrer davon zu überzeugen, daß auch der Flug über kurze Strecken Vorteile bringt.

Luftverkehrstechnisch gesehen, muß das Nahluftverkehrsnetz ebenso wie das Kurz- und Mittelstreckennetz zwei Anforderungen Rechnung tragen: Es muß einmal so aufgebaut sein, daß es aus sich selbst heraus lebensfähig ist. Zum anderen muß es als Zubringernetz zu den Mittel- und Langstreckennetzen dienen.

Die Crux des Nahluftverkehrs ist jedoch: Es gibt noch kein ideales Flugzeug hierfür. Der Luftomnibus fehlt noch. Grundsatz ist, daß der Nahluftverkehr so zuverlässig und sicher sein muß wie der übrige Linienverkehr. Man braucht, also ein „Allwetterflugzeug“. Zudem muß die Maschine auf kleinen Plätzen und Graspisten starten und landen können. Geht man das Flugzeugangebot in der Größe von 20 bis 30 Sitze durch, so werden diese Maschinen wohl Teilforderungen gerecht, ohne jedoch insgesamt den Anforderungen zu genügen.

Es sieht so aus, daß der deutschen Luftfahrtindustrie auf diesem Gebiet eine Chance zu entgehen droht. Auf den Reißbrettern der Heinkel-Werke heften die Zeichnungen für ein Kurzstreckenflugzeug, dem man alle verlangten Eigenschaften einer „klassischen Nahluftverkehrsmaschine“ nachrühmt: der Heinkel 211.