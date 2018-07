In der vergangenen Woche hat sich der Vorsitzende der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft, Dipl. Volkswirt Rolf Spaethen, des Kurses der VW-Aktien angenommen. Sein „Anliegen“ war, die Erstzeichner davor zu warnen, zu den jetzigen Börsenkursen ihre Papiere zu verkaufen. Gegen einen solchen Schritt ist nichts einzuwenden, denn schließlich ging man bei der VW-Privatisierung ja davon aus, Dauer Aktionäre beim Volkswagenwerk zu schaffen. Deshalb die Rückzahlung der Sozialbonus, wenn jemand innerhalb der Sperrfrist seine Papiere veräußert. Nun lag es Spaethen wahrscheinlich fern, in irgendeiner Weise die Privatisierungspolitik der im vergangenen Jahr im Amt gewesenen Bundesregierung nachträglich zu unterstützen. Seiner Warnung lagen andere Motive zugrunde. Er erklärte rundheraus, daß der VW-Kurs heute (er pendelt zur Zeit um 750 % herum) dem tatsächlichen Wert des Unternehmens nicht Rechnung trägt, sondern zu niedrig liegt. Nach seinen Beobachtungen ist bei den VW-Aktien eine Baisse-Spekulation am Zuge, die in- und ausländischen Gruppen VW-Aktien preiswert in die Hände spielen will.

Zunächst ist festzustellen, daß von einem über- – ’durchschnittlichen Druck auf die VW-Aktien keine Rede sein kann. Der VW-Kurs hat der allgemeinen Baisse-Bewegung genau so unterlegen wie alle anderen auch. Daß der VW-Kurs nach der ’Börseneinführung bis auf 1100 innerhalb kurzer Zeit stieg, war nicht „normal“. Das waren Knappheitskurse, denn der Börse stand damals kaum Material zur Verfügung. Infolge der breiten Streuung mußte es zwangsläufig lange dauern, bis ein funktionsfähiger Markt hergestellt war. Bis heute haben sich nur etwa 20 % der Erstzeichner von ihren Papieren getrennt. Das ist nicht viel, doch reicht es aus, um einen reibungslosen Handel in VW-Aktien durchführen zu können. Ihr Kurs folgt seit einiger Zeit der allgemeinen Tendenz; Sonderbewegungen, wie sie anfangs zu beobachten waren, gibt es seit einigen Monaten nicht mehr.

Daß ab und an einmal größere Posten an VW-Aktien über die Börse angeboten werden, ist nichts Außergewöhnliches. Überall vollzieht sich eine gewisse Umschichtung. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß gewisse ausländische Kreise im Hinblick auf das nach ihrer Meinung vergrößerte politische Risiko eine rigorose Trennung von deutschen Wertpapieren vornehmen. Wenn man so will, ist das eine Baisse-Spekulation, denn die Verkäufer halten ein weiteres Absinken unter bestimmten Voraussetzungen für nicht ausgeschlossen. Aber das ist keine Besonderheit, die nur die VW-Aktien angeht, sondern dies trifft auf alle Unternehmen zu, deren Aktien vom Ausland gekauft worden sind. Natürlich gibt es auch Anleger, die „auf der Lauer liegen“ und darauf warten, VW-Aktien günstig kaufen zu können. Aber wo ist das nicht der Fall? Wie überall in der Welt, so will man auch an der Börse möglichst billig kaufen. Und je niedriger ein Kurs ist, um so preiswerter wird er nun einmal – und je größer ist die Nachfrage.

Über eines kann er, Spaethen, jedoch beruhigt sein: Keine „Gruppe“ wird auf die Idee kommen, VW-Aktien aus anderen Gründen zu erwerben, als in dem Bewußtsein, das Geld günstig angelegt zu haben. Die Stimmrechtsbeschränkung verbietet von vornherein den Aufbau von Machtpositionen. Spaethen unterschätzt die „Kapitalisten“, wenn er vielleicht meint, daß sie ihr Geld in ein Unternehmen stecken, über dessen Schicksal letztlich andere entscheiden. Nichts spricht zur Zeit dafür, daß sich „böse Kapitalisten“ überhaupt in nennenswertem Ausmaß für VW-Aktien interessieren. Potentielle Käufer sind allerdings in- und ausländische Investment-Fonds, Pensionsfonds und ähnliche Institutionen, aber auch VW-Erstzeichner, die ihren Besitz abzurunden trachten und die nichts dagegen haben, wenn sie die VW-Aktien billig kaufen können.

Aufschlußreich würde es sein, wenn Spaethen der Öffentlichkeit einmal vorrechnen würde, warum er die VW-Aktie mit 750 % für unterbewertet hält. Seit Generationen bemühen sich Experten und Volkswirtschaftler darum, den „richtigen“ Kurs einer Aktie zu finden. Das scheiterte bisher meist daran, daß man sich nicht darüber einigen konnte, welchen Maßstab man anlegen sollte. Und wenn man sich tatsächlich einmal geeinigt hatte, stellte man nicht selten fest, daß die Börse, wo der Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird, dennoch eigene Wege ging. Wir wissen, daß bei der Privatisierung des VW-Werkes mehrere Gutachten angefertigt worden sind, und daß man schließlich auf einen Ausgabekurs von 350 % gekommen ist, als einen Preis, der als „gerecht“ angesehen wurde. Viele hielten ihn für zu hoch, andere sahen darin Geschenke an eine begünstigte Schicht. Die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft hätte damals – als über dieses Problem verhandelt wurde – sicherlich einen sensationellen Diskussionsbeitrag geliefert, wenn sie seinerzeit erklärt hätte, was sie heute tut, daß selbst 750 DM für eine VW-Aktie über nom. 100 DM zu niedrig ist. Wenn ihre Argumente gut gewesen wären, hätte man vielleicht auf sie gehört und den VW-Kurs von vornherein auf eine andere Höhe fixiert, was dem Steuerzahler sicherlich sehr wohl getan hätte. Bei künftigen Privatisierungs-Aktionen sollte man Herrn Spaethen zu Rate ziehen. K. W.