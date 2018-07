Inhalt Seite 1 — Eismeer-Abfahrt – sanfter als ihr Ruf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gewinn an Eleganz heißt oft Verzicht auf Erlebnis, auch im Wintersport. Er fordert mehr Aufwand, er wird komplizierter – und ärmer. Aber ist auch das Wintersport-Klischee unserer Tage so sehr Fließbandtechnik, daß individuelle Erlebnisse nur noch wenig Platz finden – so gibt es doch noch „Fluchtlöcher“. Fast jeder Wintersportplatz hat einige, und davon soll die Rede sein.

Grindelwald, nächst Eiffelturm und Markusplatz wichtigstes Obligatorium des Europa-Trotters seit Mark Twain: Bis vor wenigen Jahren noch mündeten hier die Gletscherzungen fast ganz hinunter in das nur 1100 Meter hoch gelegene Tal – heute haben die an Schnee armen, warmen Winter den klassischen Pisten an First, Männlichen und sogar – drüben im Schatten – der Eiger-Nordwand den Glanz genommen. Die meisten Ski-Hasen drängen sich zusammen im Umkreis der Kleinen Scheidegg; das Lauberhorn ist ein riesiger Termitenhügel, und was hier und da anthrazitgrau schimmert, ist nicht Bogners letzte Modefarbe, sondern die mit Stahlkanten aufgepflügte Kruste der Erde selbst. Einsam thront darüber die Gigantenkette der Viertausender – ein verschlossenes Paradies über den schillernden Abgründen der Hängegletscher. Die Jungfraubahn führt hinein, aber noch führt glücklicherweise kein kommerzialisierter Ski-Weg zurück, zum nicht geringen Leidwesen der Oberländer. Ein Mauseloch gibt es indes: Die sagenumwobene Eismeer-Abfahrt.

Bevor ich zum erstenmal aufs Eismeer ging, sammelte ich in Grindelwald gründlich Informationen beim Hotelportier, beim Bahnhofsvorstand, bei einem Skilehrer, bei der Lektüre des offiziellen Touren-Baedeker und bei einem Kellner auf Scheidegg. Der Hotelportier beschwor mich, davon abzulassen (schon wieder einer weniger zum Mittagessen!), ebenso der Skilehrer (er mißbilligte „Laien“ mit Eispickel im Rucksack); der Eisenbahner beschwor mich, hinaufzufahren (wieder ein Billett mehrverkauft), und ein Kellner schließlich meinte, es gebe gar keine Eismeer-Abfahrt.

Es wurde eine prächtige Abfahrt – aber die Beschreibung im Baedeker entpuppte sich als falsch. Nützlich ist in diesem Fall der Erwerb einer Karte: Blatt 254 „Interlaken“ der Schweizer Nationalkarte.

Die Eismeer-Abfahrt führt von der Eismeer-Station der Jungfraubahn aus 3100 Meter Höhe hinunter nach Grindelwald, also: über 2000 Meter Höhendifferenz. Die Eismeer-Station (letzte Station vor Jungfraujoch) hat einen Stollen, der wie aus einem Fuchsbau hinausführt in die blendende Helle des obersten steilen Gletscheraufschwungs am Fuß der Eiger-Ostwand (nicht zu verwechseln mit der Nordwand). Auf kaum hundert Meter Distanz fängt die Wüstenei des Fiescher Eisbruchs den Blick, dessen hausgroße blaue Blöcke an den Gratwänden zwischen Mönchsjoch und Fiescher Hörnern angeklebt scheinen. Man spürt die Gewalt, mit der die ungeheure Masse zu Tal strebt, und jeden Winter hat der Gletscher eine etwas andere Form, auch das „befahrbare“, mit Spalten stark durchsetzte Band, über das die schmale Piste hinunterführt.

Die Fahrt ist harmloser als der Anblick von oben. Saubere Stemmschwünge, präzises Abrutschen am Steilhang, auch Spitzkehren sind erlaubt. Wer hier stürzt, zahlt unten eine Runde (wo immer unten sein mag). Und siehe da, es stürzt keiner. Ich habe das Seil noch nie auspacken müssen am Eismeer, aber es sollte immer eines mit von der Partie sein und ein griffbereiter Eispickel – und wenigstens einer, der damit umgehen kann.

Der Steilaufschwung mündet in etwa 2800 Meter Höhe in einen kilometerlangen, ziemlich flachen Firngrund, der bei gutem Schnee im Schuß zu bewältigen ist. Aber Vorsicht bei Wechselschnee und Windharsch! Über eine winzige Gegensteigung verläßt man dann den Firn nach rechts und gelangt auf das Felsplateau des Zäsenbergs, zu dessen linker Hand sich der eben noch so flache Fiescher Gletscher als nahezu permanent rieselnde bis polternde Eislawine hinunterstürzt auf das Firnplateau des Unteren Eismeers. Hier, mit dem Blick zurück auf Eiger, Mönch und Fiescher Hörner, nach vorn auf das vom Schreckhorn herabfließende Obere Eismeer bis tausend Meter, tief hinunter durch die Gletscherschlucht in den grünen Talgrund von Grindelwald – diese Stelle ist zweifellos ein Nabel der Welt, zu vergleichen mit keinem Gipfelpanorama. Man kann es sich überdies leisten, hier gratis drei Stunden in der Sonne zu liegen, ohne sich zu verspäten.