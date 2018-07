Von Egon Larsen

Seit dem 15. Januar gibt das britische Wetteramt die Temperaturen nicht nur in der landesüblichen Fahrenheitskala an, sondern auch in Celsius. „Wenn sich die Bevölkerung ein wenig daran gewöhnt hat,“ erklärt das Wetteramt hoffnungsvoll, „dann werden wir die Fahrenheit-Werte ganz fortlassen.“

Das mag dem kontinentalen Leser nicht gerade als sensationelle Neuerung erscheinen, aber tatsächlich ist es die erste Bresche, die in den Dschungel des britischen Maßsystems geschlagen wurde. Warum England und natürlich auch seine damaligen Kolonien – einschließlich der in Nordamerika – das Fahrenheit-Thermometer einführten, bei dem der Gefrierpunkt des Wassers bei 32° und der Siedepunkt bei 212° liegt, das hat einen rein chronologischen Grund: der Schwede Celsius ersann seine praktischere Skala erst zwei Jahrzehnte später, und da hatte man sich schon für das System des deutschen Physikers Gabriel Daniel Fahrenheit entschieden. Es war also kein „spleeniger“ Brite, der vor 250 Jahren das Monopol für die temperaturmäßige Bewertung des englischen Wetters erhielt.

Die Bresche ist schmal, der Dschungel ist gewaltig. Aber daß angesichts des wohl unvermeidlichen Eintritts Großbritanniens in die EWG darin aufgeräumt werden muß, das sehen die Behörden, Wirtschaftler und Industriellen allmählich ein, und man wird mit dem Münzsystem fortfahren – es sei denn, wie der Schatzkanzler im Dezember erklärte, die Umwandlung wird allzu teuer. Ein jetzt eingesetzter Ausschuß soll das Problem daraufhin prüfen; ihm gehören, unter dem Vorsitz des BBC-Gouverneurs Lord Halsbury, der Vertreter einer Großbank, ein Professor für Statistik, die Gewerkschaftsführerin Miß Anne Godwin, ein Ford-Direktor und ein Tuchhändler an. Damit hat Englands schwerer Gang zum Dezimalsystem begonnen.

Grob gerechnet wird die Umstellung der Währung, der Maße und Gewichte an die vier Milliarden Mark kosten. Man bedenke nur: Hunderttausende von Registrierkassen, Rechenmaschinen, Fernsprech- und Verkaufsautomaten müssen umgestellt oder neu angeschafft werden; ungezählte Millionen von Milch-, Bier- und Whiskyflaschen müssen ersetzt werden, wenn ein neues Maßsystem eingeführt wird; man braucht neue Schulbücher und viele Millionen von Broschüren, die der Bevölkerung das Dezimalsystem schonend beibringen.

Denn nichts ist so schwer wie die Umstellung auf einfaches Denken und Rechnen, wenn man von Kindesbeinen an eine komplizierte Methode verwendet. Und daß sie kompliziert ist, kann jeder Besucher Englands bestätigen. Man muß schon ein guter Mathematiker sein, um sich mit dem englischen Geld zurechtzufinden.

Der neue Regierungsausschuß hat auch die wenig beneidenswerte Aufgabe, Vorschläge zu machen, wie sich die Umstellung auf das Dezimalsystem in der Währung ohne eine allzu große rechnerische und münztechnische Revolution durchführen ließe. Ideen gibt es da genug. Sollen 10 Shilling die neue Einheit werden, unterteilt in 100 Pence (oder Cents)? Soll man sich an das Pfund klammern und es im Wert herab- oder hinaufsetzen – vielleicht sogar durch Ausgabe neuer Goldmünzen? Soll man eine alte Münzeinheit wieder aufleben lassen, etwa die Krone oder den Noble, oder wäre ein silberner Sovereign besser? Die Bankfachleute möchten am liebsten eine neue Währung haben, bei der das Gewicht der Münzen im Vergleich zu ihrem Wert wesentlich geringer wäre; denn zur Zeit schleppt die Bevölkerung insgesamt 20 000 Tonnen an Münzen mit sich herum.