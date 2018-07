Ärzte, die zur schnellen Hilfeleistung in die Wohnung eines Kranken gerufen werden, kommen heute oft später als nötig. Sie finden keine Möglichkeit, ihr Auto zu parken; darüber ist schon viel geklagt und viel geschrieben worden, aber praktische Abhilfe wurde bisher noch nicht geschafft. Es geht hier keineswegs um Bevorzugung der Ärzte, sondern um die Gesundheitspflege der Bevölkerung; die mit steigendem Kraftverkehr und zunehmender Parkraumnot täglich mehr gefährdet wird. In Großstädten ist es fast unmöglich, im Zentrum und in bekannten Geschäftsstraßen auch nur in der Nähe eine Parklücke zu finden. Oft gehen Ärzte zu Fuß in solche Gegenden und kommen natürlich entsprechend spät zum Patienten. Privatpatienten bitten ihren Arzt, mit der Taxe zu kommen, weil doch keine Parkmöglichkeit in der Umgebung bestehe. Was sollen hier Kassenpatienten tun, denen die Arzttaxe bestimmt nicht von der Krankenkasse erstattet wird?

Die von Ärzten vielfach verwendeten Klebeschilder mit dem Aufdruck „Arzt“ bedeuten ’rechtlich und praktisch gar nichts. Der Arzt darf nämlich trotz dieses Kennzeichens nur dort parken, wo es erlaubt ist. Stellt er in schweren Notfällen seinen Wagen schnell auf den Bürgersteig oder an eine Stelle, die als Parkverbot bezeichnet ist, bekommt er prompt eine Anzeige mit allen widerwärtigen Folgen. Selbst wenn der Arzt dann unter erheblichem Zeitverlust und Arbeitsaufwand nachweist, daß es hier um die Rettung eines Menschenlebens in letzter Minute ging, bleiben doch die beträchtlichen Anwaltskosten, die auch bei Freispruch nicht ersetzt werden – Ausnahmen sind ganz selten –, bei ihm hängen. Von allen anderen Belastungen und Zeichen des Würdelosen ist gar nicht zu reden, weil diese zu vielfältig und individuell sind. Die Polizei ist in solchen Fällen keinesfalls zu beschuldigen, weil sie gar nicht; wissen kann, ob der falsch parkende Arztwagen in höchster Not dort abgestellt wurde. Schließlich verwenden Ärzte diese ständig so gekennzeichneten Personenkraftwagen auch für private Zwecke, wie ja nicht selten auch die Arztfrauen schnell einkaufen fahren oder die Sprößlinge eine Sondertour mit Vaters Wagen machen. Außerdem bedingt ja nun nicht jeder Patientenbesuch eine Sonderparkerlaubnis für Ärzte auf dem Bürgersteig oder in sonst grob hinderlicher Weise. Nicht zuletzt wollen die Ärzte selbst gar nicht bevorzugt sein, sondern sie wollen nur in die Lage versetzt werden, bei notwendigen Krankenbesuchen nicht lange nach einem Parkplatz suchen zu müssen, damit sie dem Kranken schnell helfen können.

Alle diese Mißlichkeiten sind doch gar nicht so schwer zu beseitigen, wenn die Polizei an Ärzte Sonderplaketten ausgibt, die von Fall zu Fall zum Notparken verwendet werden. Der Arzt hängt also nur in diesen Sonderfällen das lose Polizeischild von innen an die Windschutzscheibe. Dann weiß jeder, der diese amtlichen Ausweise sieht, was los ist. Die Polizei kann und wird sicher überwachen, ob von diesem Notrecht etwa unzulässiger Gebrauch gemacht wird. Gewiß ist solcher Mißbrauch möglich; welcher Mißbrauch ist überhaupt unmöglich? Nun verdienen die Ärzte in der Gesamtheit durchaus Vertrauen, Die unvermeidlichen Bösewichte, die dieses Notrecht mißbrauchen, müssen mit harten Gerichtsstrafen und eventuell mit Entziehung der Approbation in Schach gehalten werden. Gegenüber solchen Befürchtungen entscheidet auch die Tatsache, daß die Ärzte in schweren Krankheitsfällen die höchsten Aufgaben zu erfüllen haben, die es überhaupt gibt: Menschen zu retten! Da müssen nun einmal alle anderen Rechtsgüter zurücktreten.

Gefährlich könnte auch die Neuerung sein, daß jetzt das sogenannte Punktsystem für Verkehrssünder droht, nach dem schon bei zwölf Strafpunkten Entziehung des Führerscheins möglich sein soll. Keinem Arzt ist aber zuzumuten, daß er als notorischer Verkehrssünder abgestempelt und bestraft wird, bloß weil er Mitbürgern in schweren Krankheitsfällen schnell geholfen hat und deswegen parken mußte, wo es im Moment gerade möglich, aber nicht erlaubt war. ke