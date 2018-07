Der Inhalt des Geschäftsberichtes der Hamburgische Electricitäts-Werke AG, Hamburg, für 1960/61 (30. Juni) ist optimistischer als der Dividendenentschluß des Aufsichtsrates, nämlich 9 % Dividende (wie für das Vorjahr) zu verteilen, aber zusätzlich einen Bonus von 1 % zu gewähren, erkennen läßt. Sicherlich, die Bonus-Lösung kann durch außerordentliche Erträge auf steuerlichem Gebiet (Neuveranlagung der Vermögensabgabe) ausreichend motiviert werden. Es fällt aber schwer, zu glauben, daß nicht auch ohne diese Sondereinnahmen eine Aufstockung der Ausschüttung möglich gewesen wäre. Dem Ansehen des Unternehmens wäre es sicherlich besser bekommen, wenn man eine glatte Dividendenerhöhung vorgeschlagen hätte.

Im Bericht des Vorstandes heißt es: „Wir legen unseren Aktionären ein Geschäftsergebnis vor, das eine weitere Verbesserung der Ertragslage aufweist. Sie findet ihren Ausdruck in dem Vorschlag, über die im Vorjahr gezahlte Dividende einen Bonus von 1 % an die Aktionäre auszuschütten, sowie in der von uns angestrebten Verstärkung der freien Rücklagen.“ Den Rücklagen wurde ein Betrag von 1,2 Mill. DM zugewiesen. Auch wenn die Verwaltung darauf verzichtet hätte, eine Besserung der Ertragslage zu deklarieren, so war sie für jeden Eingeweihten dennoch selbstverständlich, denn schließlich hat sich die Neuordnung der Stromtarife, zu der sich der Großaktionär (Hansestadt Hamburg) seinerzeit nur in Verbindung mit einem Aktionärsopfer durchringen konnte, erstmals auf ein volles Geschäftsjahr ausgewirkt.

Der Umsatz ist im Berichtsjahr um rund 10 % auf 398,5 Mill. DM gestiegen. Von der Unkostenseite wurde das Ergebnis im wesentlichen durch die um 11,2 % gestiegenen Personal kosten zusätzlich belastet, während eine Erhöhung der Brennstoffkosten offensichtlich nicht eingetreten ist. Es wird darauf hingewiesen, daß konjunkturelle Schwankungen im Bundesgebiet stärkere Einflüsse auf die Stromabsatzentwicklung ausüben als bei den HEW, weil die verbrauchintensiven Grundstoff-, Produktions- und Investitionsgüterindustrien an der Gesamtabgabe geringer beteiligt sind als im Bundesdurchschnitt, während der weitgehend konjunkturunabhängige Haushaltsverbrauch einen relativ hohen Anteil einnimmt. Die Zuwachsrate im laufenden Geschäftsjahr lag bislang über dem Bundesdurchschnitt. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, daß die HEW Teile des schleswig-holsteinischen Raumes mit Strom beliefern. In den ländlichen Gebieten wirkt sich jetzt die zunehmende Durchdringung mit kleineren Industriebetrieben aus sowie die wachsende Elektrifizierung der Bauernhöfe.

Insgesamt brauchen die HEW-Aktionäre um die Zukunft ihrer Gesellschaft nicht besorgt zu sein. Die Bilanz läßt nach der Kapitalerhöhung am 3. Juli 1961 (also bereits im neuen Geschäftsjahr) um 50 auf 250 Mill. DM (zu einem Ausgabekurs von 150 %) ein gut ausgewogenes Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapital erkennen (1 : 1,63). Es erlaubt die Aufnahme von Fremdkapital, so daß die Investitionsfinanzierung bis zur ersten Hälfte des Jahres 1963 sichergestellt sein dürfte. Erst danach wird das Problem einer Kapitalerhöhung wieder akut. Bis dahin wird der Großaktionär wohl auch wieder soviel Konzessionsabgabe angesammelt haben, daß er – seinem Anteil gemäß – an der Kapitalaufstockung teilhaben kann. Für das Berichtsjahr wurden 18,4 (15,8) Mill. Konzessionsabgabe entrichtet. -t