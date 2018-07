Inhalt Seite 1 — Honorierte Seenot Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Reeder nehmen Kurs auf Bonn – unter diesem Titel begründete Harald H. Schuldt, Mitglied des Präsidiums des Verbandes Deutscher Reeder, in der Ausgabe Nr. 2/1962 dieser Zeitung die SOS-Rufe der deutschen Seeschiffahrt. Sie sind, nach mancherlei Verständigungsschwierigkeiten, von der Bundesregierung aufgefangen und mit 80 Mill. DM honoriert worden. Mit dieser Hilfszusage, die freilich noch der Zustimmung des Parlaments bedarf, hat Bonn jene These der Handelsschiffahrt anerkannt, „unverschuldet“ in wirtschaftliche Not geraten zu sein. Mehr noch: Die Bundesregierung nimmt mit dieser „Wiedergutmachung“ alle Schuld an der derzeitigen „Havarie“ der deutschen Seeschiffahrt auf sich, denn die Reeder-Forderung wurde ja voll erfüllt.

Dieser Vorgang ist von prinzipieller Bedeutung; denn die Reeder stehen nicht allein vor der Bonner Bundeskasse Schlange. Neben den bereits mit entsprechenden Hilfen bedachten Werften und Hochseefischern sind es im gewerblichen Sektor u. a. der Kohlen- und Erzbergbau, die Stahlindustrie, einige von „Niedrigpreisen“ (Entwicklungsländer), bedrohte Verbrauchsgüterindustrien und nicht zuletzt die Filmwirtschaft, die dem Staat die Schuld an ihrer derzeitigen Strukturmisere geben und ebenfalls „Entschädigung“ fordern.

Das hier aufgeworfene „Schuldproblem“ wirft aber nicht nur weitreichende finanzielle (Subventions-)Konsequenzen auf. Gleichzeitig wird die wirtschaftspolitische Gretchenfrage nach den Möglichkeiten und Grenzen der staatlichen Intervention in einem Marktwirtschaftssystem gestellt.

Da gibt es die Chefideologen des Bundeswirtschaftsministeriums, angeführt von Ministerialdirektor Dr. Langer, die derartige Staatshilfen grundsätzlich als bösen marktwirtschaftlichen Sündenfall brandmarken – nach dem Motto: In einer Wettbewerbswirtschaft muß jeder Unternehmer selbst zusehen, wo er bleibt. Natürlich ist es erste unternehmerische Pflicht, sich veränderten Marktsituationen elastisch anzupassen. Wenn beispielsweise am Markt neue Substitutionsprodukte auftauchen, wenn sich die allgemeinen Verbrauchsgewohnheiten, die Produktionsverfahren oder die Kapazitäten grundlegend ändern, dann kann kein Staat der Welt dem solcherart betroffenen Unternehmer das Marktrisiko abnehmen, indem er ihm etwa mit Subventionen hilft, nicht mehr zeitgemäße oder unrentable Produktionen weiter aufrechtzuerhalten. Hier gehen wir mit Dr. Langer durchaus einig. Aber wie sehen die Dinge im konkreten Einzelfall aus?

Die Seeschiffahrt z. B. ist mit den Maßstäben der Wettbewerbsideologen von vornherein nicht zu messen, weil hier eine „Marktwirtschaft in Reinkultur“ gar nicht gegeben ist. Der erste marktwirtschaftliche „Sündenfall“ liegt freilich schon viele Jahre zurück, als der Bund in diesem Sektor mit Steuer- und Kredithilfen der verschiedensten Art eine Kapazitätserweiterung forciert hat, die nun im internationalen Wettbewerb einfach des guten zu viel ist. Ebenso „systemwidrig“ sind die Förderungsmaßnahmen des Bundes zugunsten des Schiffbauexports, von denen noch heute die ausländischen Konkurrenzreeder profitieren. Schließlich ist die deutsche Seeschiffahrt integrierender Teil der Weltschiffahrt, in der es heutzutage alles andere als „marktwirtschaftlich“ zugeht. Fast überall in der Welt gewähren die Regierungen „ihrer“ Handelsschiffahrt steuerliche und andere Finanzierungshilfen, auf daß deren Ausgangslage im internationalen Wettbewerb verbessert werde. Flaggendiskriminierungen tun ein übriges, die These vom freien Wettbewerb in der Seeschiffahrt ad absurdum zu führen.

Fassen wir zusammen: Wenn ein Wirtschaftszweig aus Gründen, die er unternehmerisch nicht zu vertreten hat, in strukturelle Bedrängnis geraten ist, kann einer staatlichen Hilfe die innere Berechtigung schwerlich abgesprochen werden.

Womit wir allerdings der so bedrängten Wirtschaft keinesfalls einen Freibrief auf staatliche Renten ausstellen möchten. Im Falle der Reeder kann eine solche Subventionspolitik auf Ewigkeit schon deshalb nicht als der Weisheit letzter Schluß angesehen werden, weil sie der in der Weltschiffahrt Platz greifenden Strukturveränderung nicht gerecht werden würde. Der allgemeine Ratenverfall ist eben nicht allein dem Schuldkonto der nationalen Regierungen zuzuschreiben. Der unaufhaltsame Trend zu größeren Schiffseinheiten und die ständige Vergrößerung der Zahl der schiffahrttreibenden Länder hat in der Schiffahrt ein Kapazitätsproblem entstehen lassen, mit dem die unternehmerische Wirtschaft selbst fertig werden muß.