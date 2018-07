Die gut ausgebaute Autostraße F 186 mündet im höchsten Kirchdorf Österreichs in Obergurgl auf fast 2000 Meter Höhe. Hier riegeln mindestens ein Dutzend Dreitausender das weite sonnige Hochtal nach allen Seiten ab. An Akteuren in der weißen Arena fehlt es nicht. Neun Skikurse kann man zählen, die in einem unregelmäßigen Punktmuster die weiße Fläche beleben. Die jüngsten Teilnehmer, die schon skifahren, sind in einem Alter, in dem sie kaum das Laufen gelernt haben. Einer der Renommiergäste, ein drahtiger weißhaariger Engländer im biblischen Alter, macht Lockerungsübungen. Etliche Clowns, wahre Akrobaten, stolpern herum und verschwinden im D-Zug-Tempo über die blankgewetzten Pisten ihren Stöcken nach.

Den Kern der Gemeinde Gurgl bildet Obergurgl. Er besteht aus zehn Hotels und ungefähr 25 Privathäusern mit einer Frequenz von rund 2000 Betten. Hinzu kommen Quartiere für 130 Personen in Untergurgl und drei neue, sehr komfortable Hotels für 200 Gäste im Ortsteil Hochgurgl, 2150m ü. M., den ein Sessellift mit dem Kirchdorf verbindet. Ein weiterer Sessellift führt auf den Gaisberg zum Start der Grünebenabfahrten und zum Anschlußlift auf die „Hohe Mut“.

Für Skischüler und Abfahrtsläufer gibt es die drei Schlepplifte zum Ochsenkopf, Mahdstuhl und Steinmandl sowie eine große Anzahl Abfahrten, eine der schönsten vom Festkogel, 3031 m ü. M., mehrere von der „Hohen Mut“, die Waldabfahrt vom Steinmandl und viele andere. Dem trainierten Hochtouristen stehen als Standquartier die neue Karlsruher Hütte, das Hochwildehaus, das Ramolhaus und die Schönwieshütte, alle zwischen 2400 und 3000 m ü. M. gelegen, zur Verfügung, ideales Skigebiet innerhalb sonniger Hochtäler und Ausgangspunkt für Gipfeltouren, die bis 3500 m Höhe hinauf führen.

Die Hotelpreise in Obergurgl bewegen sich für Vollpensionen zwischen 90 bis 220 Schilling (14 bis 34 Mark). Die drei neuen Hotels in Hochgurgl, alle Zimmer mit Bad, fordern 180 bis 240 Schilling, Fremdenheime und Privatpensionen bieten Zimmer mit fließendem Wasser inklusive Frühstück von 35 bis 60 Schilling (5,40 bis 9,20 Mark).

Bei der Anreise mit dem Wagen biege man bei Kilometerstein 49 der Bundesstraße 1 zwischen Telfs und Imst in die Ötztaler Bundesstraße ein.

Reisende mit der Bahn benutzen ab Ötztal den Autobus nach Gurgl. M. E.