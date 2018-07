Inhalt Seite 1 — Kapfinger und die Intelligentsia Seite 2 Auf einer Seite lesen

v. L., München

Zwischen dem 9. und dem 23. Januar, zwischen Beginn und Ende der Kapfinger-Hauptverhandlung, veröffentlichte die „Passauer Neue Presse“ insgesamt genau 41 Zeilen über die Darbietungen ihres Besitzers und Herausgebers vor einer örtlichen Strafkammer. Wer immer in der Dreiflüssestadt etwas über den Kuppelei-Prozeß erfahren wollte, mußte auswärtige Blätter erwerben und zu diesem Zweck früh aufstehen: Zeitungen, die Einzelheiten berichteten, waren schnell ausverkauft und manchmal auch aufgekauft.

Erst am Donnerstag vergangener Woche stand in der „Passauer Neuen Presse“ einiges zu lesen, unter dem Titel „Die Hintergründe des Kapfinger-Prozesses“. Diese Hintergründe, aufgedeckt von einem Kapfinger-Mitarbeiter, konzentrierten sich auf Vokabeln wie „Erpressung“ oder „Meineid“, begangen selbstverständlich von den Belastungszeugen. Die Richter, denen diese Zeugen glaubwürdiger erschienen waren als der niederbayerische Zeitungskönig, wurden tüchtig gescholten, wobei der Autor freilich nicht eben viel juristischen Sachverstand an den Tag legte.

Die Konsequenz des Aufsatzes: Es war alles natürlich ganz anders – aber selbst, wenn es „so“ gewesen wäre, hätte es sich lediglich um „ein läppisches Vergehen“ gehandelt. In die gleiche Kerbe hatte vorher schon, während eines Plädoyers, Kapfingers Verteidiger geschlagen, als er die Kammer beschwor: „Sie sind schließlich hier keine Sittenrichter!“

Die Würde eines Sittenrichters stand – oder steht noch? – natürlich einzig Johann Evangelist Kapfinger zu, der seinerzeit das Urteil gegen Werner Friedmann so forsch als zu milde angeprangert hatte – wörtlich: „Darüber lachen allerdings in ganz Bayern die Hühner –, und der dann Schnüffler aussandte, die nach Intimitäten aus dem Privatleben Willy Brandts zu fahnden hatten. Was sie heimbrachten, ließ Kapfinger triumphierend abdrucken, in der sicheren Erwartung, dafür CSU-Bundestagsabgeordneter zu werden.

Er wurde es nicht, weil noch rechtzeitig genug die Staatsanwaltschaft sein eigenes „läppisches Vergehen“ anklagte. Das Passauer Landgericht wurde nun mit widerwärtiger Pornographie befaßt und anschließend von der Verteidigung darüber informiert, für den moralischen Tatbestand habe der Angeklagte, „in den letzten Wochen und Monaten genug gesühnt“.

Die Kammer freilich fand, außer dem moralischen sei auch noch ein strafrechtlicher Tatbestand erwiesen worden. Sie verurteilte den Passauer Sittenapostel wegen fortgesetzter Kuppelei zu vier Monaten Gefängnis mit Bewährungsfrist nebst einer Geldbuße von 5000 Mark, weil er zwei Frauen in seine Wohnung eingeladen und dazu veranlaßt hatte, „miteinander Unzucht zu treiben, um sich selbst eine gesteigerte Geschlechtsbefriedigung zu verschaffen“. Eine dieser beiden Personen erhielt wegen falscher uneidlicher Aussage und Begünstigung (Kapfingers) drei Monate Gefängnis.